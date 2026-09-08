Οι 30 υποψήφιοι για τη Χρυσή Μπάλα με την... λάμψη να ξεχειλίζει

Ανακοινώθηκαν οι 30 υποψήφιοι για τη Χρυσή Μπάλα του 2026, με τη λίστα να περιλαμβάνει ορισμένα από τα μεγαλύτερα αστέρια στην Παγκόσμια ποδοσφαιρική «σκηνή».

Ουσμάν Ντεμπελέ, Κιλιάν Εμπαπέ, Λαμίν Γιαμάλ, Βινίσιους Τζούνιορ, Έρλινγκ Χάαλαντ, Χάρι Κέιν και Τζουντ Μπέλιγχαμ, ορισμένα από τα... θεωρητικά «φαβορί», μέσα φυσικά στους υποψήφιους ο Λιονέλ Μέσι, δεν θα μπορούσαν να λείπουν Ρόδρι, Βιτίνια, Μπρούνο Φερνάντες, Λαουτάρο Μαρτίνες, Ασράφ Χακίμι και Κβίτσα Κβαρατσχέλια. Αναλυτικά, οι 30 υποψήφιοι:



Τζουντ Μπέλιγχαμ (Αγγλία)

Πάου Κουμπαρσί (Ισπανία)

Μαρκ Κουκουρέγια (Ισπανία)

Ουσμάν Ντεμπελέ (Γαλλία)

Λουίς Ντίας (Κολομβία)

Μπρούνο Φερνάντες (Πορτογαλία)

Γκάμπριελ Μαγκαλιάες (Βραζιλία)

Έρλινγκ Χάαλαντ (Νορβηγία)

Ασράφ Χακίμι (Μαρόκο)

Χάρι Κέιν (Αγγλία)

Κβίτσα Κβαρατσχέλια (Γεωργία)

Λαμίν Γιαμάλ (Ισπανία)

Σαντιό Μανέ (Σενεγάλη)

Μαρκίνιος (Βραζιλία)

Λαουτάρο Μαρτίνες (Αργεντινή)

Κιλιάν Εμπαπέ (Γαλλία)

Νούνο Μέντες (Πορτογαλία)

Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή)

Ζοάο Νέβες (Πορτογαλία)

Μάικλ Ολίσε (Γαλλία)

Γουίλιαν Πάτσο (Εκουαδόρ)

Χουλιάν Κινιόνες (Μεξικό)

Ντέκλαν Ράις (Αγγλία)

Ρόδρι (Ισπανία)

Φαμπιάν Ρουίθ (Ισπανία)

Γουίλιαμ Σαλιμπά (Γαλλία)

Φεράν Τόρες (Ισπανία)

Νταγιό Ουπαμεκανό (Γαλλία)

Βινίσιους Τζούνιορ (Βραζιλία)

Βιτίνια (Πορτογαλία)

Les nommés pour le Ballon d'Or masculin.



Rendez-vous le 26 octobre pour la 70e édition du Ballon d'Or. #ballondor pic.twitter.com/oDalAgA8th — L'Équipe (@lequipe) September 8, 2026