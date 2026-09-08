Στο προπονητήριο της Αρμάνι η προετοιμασία του ΠΑΟΚ - Συναντήσεις με Πίτερς και Γκούντουριτς (pics)

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του επί ιταλικού εδάφους, ενόψει και του σπουδαίου φιλικού κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο.

Μετά την κατάκτηση του τουρνουά στο Ούντινε και τις δύο νίκες απέναντι στη διοργανώτρια ομάδα και τη Νάπολι (4 & 5 Σεπτεμβρίου), ο Δικέφαλος έχει μετακομίσει στο Μιλάνο. Εκεί, το προσεχές Σάββατο (12/9, 18:00) θα αντιμετωπίσει την Αρμάνι στο πιο δυνατό του φιλικό, απέναντι σε μια ομάδα επιπέδου Euroleague.

Οι «ασπρόμαυροι» συνεχίζουν την προετοιμασία τους στο προπονητήριο της ιταλικής ομάδας, όπου και θα παραμείνουν για τις επόμενες τέσσερις ημέρες. Σήμερα, μάλιστα, τα μέλη της ασπρόμαυρης αποστολής συναντήθηκαν και συνομίλησαν με τον Μάρκο Γκούντουριτς και τον Άλεκ Πίτερς.

Με τον πρώην άσο του Ολυμπιακού έστησαν... πηγαδάκι ο πρώην συμπαίκτης του Ναζ Μήτρου-Λονγκ και ο Αντρέα Τρινκιέρι, ενώ σε άλλο σημείο ο Γκούντουριτς συνομίλησε με τους Νικ Καλάθη και Τζέντι Όσμαν.

Με ανάρτησή του ο ΠΑΟΚ ευχαρίστησε την Αρμάνι Μιλάνο για τη φιλοξενία αυτών των ημερών.

Home for the next 4️⃣ days!

Thank you @OlimpiaMI1936 🙏🏼 pic.twitter.com/5q7UXqDQjl — PAOK BC (@PAOKbasketball) September 8, 2026