Αντόνιο Κορδόν: Γιατί έφυγε από τη Σεβίλλη – Η «οικονομία πολέμου», οι μεταγραφές και το στοίχημα Αλμέιδα

Τι συνέβη στη Σεβίλλη και μια συνεργασία που ξεκίνησε με τριετές ορίζοντα, ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις έναν χρόνο; Οι οικονομικές «χειροπέδες», οι επιλογές που δεν βγήκαν, το στοίχημα Αλμέιδα και το παρασκήνιο πίσω από το διαζύγιο του νέου Sporting Director του Ολυμπιακού με τους Ανδαλουσιάνους. Το SDNA μάζεψε τις λεπτομέρειες.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον Ολυμπιακό. Μετά την αποχώρηση του Ντάρκο Κοβάσεβιτς, οι «ερυθρόλευκοι» ήρθαν σε συμφωνία με τον Αντόνιο Κορδόν, ο οποίος επιστρέφει στον Πειραιά προκειμένου να αναλάβει τη θέση του Sporting Director.

Πρόκειται ασφαλώς για γνώριμο πρόσωπο. Ο Κορδόν εργάστηκε στον Ολυμπιακό από το καλοκαίρι του 2023, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε διευρυμένο ρόλο στο ποδοσφαιρικό δίκτυο (Ολυμπιακός – Νότιγχαμ Φόρεστ – Ρίο Άβε) του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Το τελευταίο κεφάλαιο της καριέρας του γράφτηκε στη Σεβίλλη. Και μόνο αδιάφορο δεν ήταν.

Η άφιξη στη Σεβίλλη και ο... «γονατισμένος ελέφαντας»

Ο Κορδόν ανέλαβε τη διεύθυνση του ποδοσφαιρικού τμήματος της Σεβίλλης τον Ιούνιο του 2025, διαδεχόμενος τον Βίκτορ Όρτα και υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο.

Από την πρώτη ημέρα δεν έκρυψε ούτε το μέγεθος της πρόκλησης, ούτε τις δυσκολίες που θα αντιμετώπιζε. Μάλιστα, χρησιμοποίησε μια χαρακτηριστική παρομοίωση για να περιγράψει την κατάσταση του συλλόγου.

«Η Σεβίλλη είναι ένας γονατισμένος ελέφαντας, αλλά με τη βοήθεια όλων θα σηκωθεί δυνατά», είχε δηλώσει στην παρουσίασή του.

Μόνο που ο «ελέφαντας» αποδείχθηκε πολύ πιο δύσκολο να σηκωθεί.

Η «οικονομία πολέμου» και τα…δεμένα χέρια

Ο Κορδόν παρέλαβε μια Σεβίλλη με τεράστιους οικονομικούς περιορισμούς και ασφυκτικό salary cap. Τα ισπανικά ΜΜΕ περιέγραφαν την κατάσταση ως «οικονομία πολέμου», με το νέο αθλητικό διευθυντή να καλείται ουσιαστικά να ενισχύσει την ομάδα χωρίς πολλά χρήματα για ποιοτικές μεταγραφές.

Είναι χαρακτηριστικό πως το καλοκαίρι κατάφερε να φέρει αρκετούς παίκτες με σχεδόν μηδενικό κόστος σε transfer fees. Τον Ιανουάριο, μάλιστα, η κατάσταση έγινε ακόμη δυσκολότερη, αφού η Σεβίλλη πρακτικά δεν μπορούσε να προχωρήσει σε προσθήκες χωρίς προηγουμένως να δημιουργήσει χώρο στο μισθολογικό της όριο.

Ο ίδιος ο Κορδόν, δεν έκρυψε την δυσκολία της κατάστασης.

«Θα ήθελα να έχω πολλά χρήματα και να αποκτήσω πολλούς παίκτες. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι στη Σεβίλλη δεν έχουμε άλλο όριο», δήλωνε τον Φεβρουάριο, προσθέτοντας ότι του είχε απομείνει ένα «ασήμαντο» ποσό στο salary cap για νέες προσθήκες.

Οι μεταγραφές που δεν δικαίωσαν

Τα οικονομικά ελαφρυντικά, πάντως, δεν εξαφάνισαν την κριτική για τις επιλογές του. Και εκεί εντοπίστηκε ένα από τα βασικά «μείον» της θητείας του.

Η ισπανική «AS» έφτασε τον Μάρτιο να γράψει χαρακτηριστικά πως ο Κορδόν «δεν πετυχαίνει ούτε μία», σημειώνοντας ότι από τις προσθήκες του ουσιαστικά μόνο ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος είχε καταφέρει να καθιερωθεί και να προσφέρει σε υψηλό επίπεδο.

Ανάλογη ήταν η αποτίμηση του «Estadio Deportivo», που έκανε λόγο για «περισσότερα λάθη παρά επιτυχίες», αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι ο Ισπανός παράγοντας εργάστηκε υπό εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες στα μεταγραφικά παζάρια.

Οι Μπατίστα Μεντί, Αλέξις Σάντσες, Θέσαρ Αθπιλικουέτα και οι υπόλοιπες επιλογές δεν κατάφεραν συνολικά να αλλάξουν επίπεδο στην ομάδα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Απρίλιο, σε κρίσιμο παιχνίδι με την Ατλέτικο Μαδρίτης, μόλις ένας παίκτης που είχε αποκτηθεί επί Κορδόν, ο Βλαχοδήμος, βρισκόταν στην αρχική ενδεκάδα του Λουίς Γκαρθία Πλάθα.

Το μεγάλο…στοίχημα με τον Ματίας Αλμέιδα

Στον απολογισμό του Κορδόν πρέπει ασφαλώς να μπει και ο Ματίας Αλμέιδα.

Η πρόσληψη του πρώην τεχνικού της ΑΕΚ αποτέλεσε προσωπικό και μεγάλο στοίχημα του Ισπανού παράγοντα.

Κατά την παρουσίασή του, ο Κορδόν είχε υπερασπιστεί με θέρμη την επιλογή του Αργεντινού, απαριθμώντας τις επιτυχίες του σε Ρίβερ Πλέιτ, Μπάνφιλντ, Τσίβας και ΑΕΚ.

Το στοίχημα, ωστόσο, δεν βγήκε μέχρι τέλους. Ο Αλμέιδα αποχώρησε κατά τη διάρκεια της σεζόν και η Σεβίλλη χρειάστηκε να δώσει μέχρι το φινάλε μάχη για να εξασφαλίσει την παραμονή της στη LaLiga.

Η επιλογή Αλμέιδα και η χαμηλή απόδοση μεγάλου μέρους των μεταγραφών αποτέλεσαν - σύμφωνα με τον ισπανικό Τύπο - δύο από τα σημαντικότερα σημεία που βάρυναν τον απολογισμό της θητείας Κορδόν.

«Αυτό που ζω εδώ, δεν το έχω ξαναζήσει»

Κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν, ο Κορδόν είχε δώσει και μια ατάκα που αποτύπωνε το μέγεθος των δυσκολιών.

«Έχω βρεθεί σε πολλές χώρες και πολλούς συλλόγους, αλλά αυτό που ζω εδώ δεν το έχω ξαναζήσει», είχε δηλώσει τον Φεβρουάριο, αναφερόμενος στους οικονομικούς περιορισμούς και στο πλαίσιο λειτουργίας της ισπανικής αγοράς.

Παράλληλα, εξακολουθούσε να εμφανίζεται αισιόδοξος για το πρότζεκτ.

«Η Σεβίλλη είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος. Η πρόθεση είναι αυτό το κλαμπ να ανακάμψει. Πιστεύω ότι σταδιακά θα καταφέρουμε να βελτιωθούν όλα», έλεγε ακόμη τον Φεβρουάριο, υπενθυμίζοντας ότι βρισκόταν μόλις οκτώ μήνες στη θέση.

Τρεις μήνες αργότερα, ωστόσο, θα ερχόταν το διαζύγιο.

Γιατί έφυγε από τη Σεβίλλη

Παρότι είχε υπογράψει μέχρι το 2028, οι δύο πλευρές συμφώνησαν τον περασμένο Μάιο στην πρόωρη λύση της συνεργασίας τους, με το «διαζύγιο» να ενεργοποιείται μετά το τέλος της σεζόν.

Επισήμως, οι Ανδαλουσιάνοι έκαναν λόγο για κοινή συναινέσει απόφαση, χωρίς να μπουν σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Εκείνη την περίοδο η Σεβίλλη βρισκόταν σε προχωρημένες διεργασίες για την πώληση του συλλόγου στο επενδυτικό σχήμα με το οποίο συνδεόταν ο Σέρχιο Ράμος.

Τα ισπανικά ΜΜΕ έγραφαν πως ο Κορδόν γνώριζε ότι δεν βρισκόταν στα πλάνα του υποψήφιου νέου ιδιοκτησιακού σχήματος και είχε ήδη αποστασιοποιηθεί από τον σχεδιασμό της επόμενης σεζόν. Η πώληση, βέβαια, τελικά ναυάγησε, επομένως δεν μπορεί να γίνει λόγος για απόφαση των νέων ιδιοκτητών.

Στην έξοδο του 62χρονου έπαιξε ρόλο (και) ο αγωνιστικός απολογισμός. Η Σεβίλλη πέρασε μία ακόμη δύσκολη σεζόν, αρκετές από τις μεταγραφικές επιλογές του δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα, ενώ δεν του βγήκε ούτε το μεγάλο στοίχημα με τον Ματίας Αλμέιδα.

Από την άλλη, στην Ισπανία υπογράμμιζαν πως ο Κορδόν εργάστηκε με ασφυκτικά οικονομικά περιθώρια και μικρό μεταγραφικό μπάτζετ, κάτι που ασφαλώς αποτελεί σημαντικό ελαφρυντικό για τη δουλειά του.

Με λίγα λόγια, δεν υπήρξε ένα και μοναδικό «γιατί»: ιδιοκτησιακή αβεβαιότητα, διαφορετικός σχεδιασμός για την επόμενη ημέρα και ένας αγωνιστικός απολογισμός που δεν δικαίωσε τις προσδοκίες έστρωσαν τον δρόμο για το πρόωρο τέλος της συνεργασίας.