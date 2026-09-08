Άρης: Ενδιαφέρον από Κύπρο για Μορόν

Η ΑΕ Λεμεσού έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για την περίπτωση του Λορέν Μορόν

Κυπριακά δημοσιεύματα εμπλέκουν τον Άρη με την ΑE Λεμεσού, για την περίπτωση του Λορέν Μορόν.

Στα δημοσιεύματα της Μεγαλονήσου σημειώνεται μάλιστα πως ο Άρης έχει την πρόθεση να καταβάλλει στον παίκτη ένα μέρος του συμβολαίου του ώστε να αποχωρήσει.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Ανδαλουσιάνος επιθετικός έχει απασχολήσει ξανά τα ΜΜΕ της Κύπρου στο φετινό καλοκαίρι, καθώς πριν από λίγους μήνες υπήρξε ενδιαφέρον και από το ΑΠΟΕΛ για την απόκτησή του, όμως δεν προχώρησε για οικονομικούς λόγους.

Μένει να δούμε αν ο Ισπανός θα παραμείνει εν τέλει στο ρόστερ της ομάδας της Θεσσαλονίκης ή αν θα βρεθεί η χρυσή τομή για να αποτελέσει παρελθόν και να συνεχίσει την καριέρα του μακριά από το ελληνικό πρωτάθλημα.