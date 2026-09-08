Προμηθέας: Έδωσε δανεικό τον Πρέκα στη Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου

Ο Προμηθέας ανακοίνωσε τον δανεισμό Γρηγόρη Πρέκα στην Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, προκειμένου να δώσει χρόνο συμμετοχής στο νεαρό άσο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Προμηθέα:

Ο Οργανισμός του Προμηθέα Πάτρας εύχεται καλή τύχη στον αθλητή Γρηγόρη Πρέκα, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, στο πρωτάθλημα της Elite League, με τη μορφή δανεισμού από την ομάδα μας.

Ο 20χρονος forward προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν με τον Προμηθέα 2014, οπού συνέβαλε τα μέγιστα για την ξέφρενη πορεία της ομάδας του Γιάννη Ντάγιου στη National League 1, ενώ παράλληλα πήρε και χρόνο συμμετοχής στην GBL με την ανδρική μας ομάδα. Πρόκειται για ένα προϊόν της Ακαδημίας του Προμηθέα και του προγράμματος ”ΝΟΥΣ”, καθώς εντάχθηκε στον Προμηθέα από πολύ μικρή ηλικία και αποτελεί ένα από τα πιο ταλαντούχα παιδιά της φουρνιάς του.

Ευχόμαστε στον Γρηγόρη Πρέκα καλή τύχη στη νέα πρόκληση της καριέρας του, να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες.