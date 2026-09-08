Τότι: «Να φέρω στη Μάξιμα, τους φίλους και της Ρόμα και της Λάτσιο»

Ο εμβληματικός αρχηγός της Ρόμα, Φραντσέσκο Τότι, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, έχοντας αναλάβει ρόλο συμβούλου στη μπασκετική Μάξιμα Ρόμα.

Σε δηλώσεις του στην κρατική τηλεόραση της Rai, ο «Capitano» ξεκαθάρισε ότι η επιλογή του αυτή δεν αποτελεί προϊόν εκδίκησης προς την αγαπημένη του ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά ένα καθαρά νέο επαγγελματικό βήμα.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο ίδιος: «Δεν υπάρχει καμία διάθεση εκδίκησης. Απλώς έκανα ένα ακόμα βήμα στην καριέρα μου και επέλεξα ένα διαφορετικό πρότζεκτ. Η Ρόμα θα είναι πάντα μαγική για μένα. Δεν πρόκειται να εγκαταλείψω ποτέ τη Ρόμα, είναι το πρώτο μου… δέρμα».

Παράλληλα, ο Ιταλός θρύλος ρωτήθηκε για τους επερχόμενους εορτασμούς για τη συμπλήρωση ενός αιώνα ιστορίας των «τζιαλορόσι» και κατέστησε σαφές ότι σκοπεύει να μοιραστεί αυτή την ξεχωριστή στιγμή με τους φίλους του συλλόγου. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Θα έχω τον χρόνο και την ευκαιρία να γιορτάσω την εκατονταετηρίδα μαζί τους. Οφείλω να το κάνω και πρέπει να γιορτάσω μαζί τους, γιατί όσα μου χάρισαν εκείνοι, δεν μου τα έδωσε κανένας άλλος στη ζωή μου. Είναι σίγουρο ότι θα κάνω κάποια πράγματα για εκείνη την ημέρα».

Κλείνοντας, ο Τότι αποκάλυψε και ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο όνειρο για τη νέα του μπασκετική περιπέτεια στην πρωτεύουσα, εκφράζοντας την επιθυμία του να ενώσει τις δύο πλευρές της πόλης. «Το μεγάλο μου όνειρο είναι να καταφέρω να φέρω τόσο τους οπαδούς της Ρόμα, όσο και αυτούς της Λάτσιο, μαζί στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν τη Μάξιμα» δήλωσε συγκεκριμένα.