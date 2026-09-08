Προχωρά στην απόκτηση του Χατζηγιοβάνη ο ΟΦΗ

Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης είναι έτοιμος να επιστρέψει στην Ελλάδα, φορώντας αυτή την φορά την φανέλα του ΟΦΗ.

Κοντά στην επιστροφή του στην Ελλάδα και την Stoiximan Super League είναι ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, με τον ΟΦΗ να κινείται για την απόκτησή του.

Η ομάδα της Κρήτης αναζητά ενίσχυση στη μεσοεπιθετική της γραμμή και έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Χατζηγιοβάνη, θεωρώντας ότι τα χαρακτηριστικά και η εμπειρία του μπορούν να προσφέρουν σημαντικές λύσεις.

Άλλωστε, οι απαιτήσεις για τον ΟΦΗ είναι αυξημένες τη φετινή σεζόν, αφού εκτός από τις εγχώριες διοργανώσεις θα συμμετάσχει και στη League Phase του Europa League. Οι Κρητικοί θέλουν λοιπόν να προσθέσουν στο ρόστερ τους ποδοσφαιριστές με εμπειρία και παραστάσεις από υψηλό επίπεδο.