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Κι άλλη ευκαιρία από Βάργκα, φώναξε «παρών» ο Μπρινιόλι (vids)

Ποδόσφαιρο
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Bάργκα διαρκή απειλή για την άμυνα της ΛΑΣΚ, επενέβη ξανά όταν χρειάστηκε ο Μπρινιόλι.

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Κι άλλη ευκαιρία από Βάργκα, φώναξε «παρών» ο Μπρινιόλι (vids)