Φάουλ - ποίημα του Μαρίν, η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ! (vid)

Αριστοτεχνική εκτέλεση φάουλ του Ραζβάν Μαρίν... πυροδοτεί τη Νέα Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ στο 21' απέναντι στην ΛΑΣΚ.

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