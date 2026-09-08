Άρης: Τρεις στα «πιτς» ενόψει Κύπρου, μία επιστροφή και ένας αστερίσκος

Τρεις απουσίες και μία επιστροφή μετράει ο Βασίλης Σπανούλης στις προπονήσεις του Άρη.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τεχνικός δεν υπολογίζει για το τουρνουά της Κύπρου (11-13 Σεπτεμβρίου) τους Στέλιο Πουλιανίτη, Άνταμ Μοκόκα και Γιώργο Τανούλη, ενώ κανονικά μαζί με την ομάδα θα είναι ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ο οποίος επέστρεψε στις προπονήσεις. Υπενθυμίζεται, πως στη Λευκωσία ο Άρης θα δώσει δύο πολύ δυνατά φιλικά, επιπέδου Euroleague, κόντρα σε Μακάμπι Τελ Αβίβ (11/9, 18:00) και Ερυθρό Αστέρα (13/9, 15:45).

Ο Πουλιανίτης τραυματίστηκε στην προπόνηση του Σαββάτου (θλάση α’ βαθμού στον οπίσθιο μηριαίο), δεν έπαιξε στο φιλικό της Κυριακής με τον Βίκο Ιωαννίνων, και θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη για να ακολουθήσει θεραπείες και ατομικό πρόγραμμα. Το αισιόδοξο σενάριο αναφέρει την παρουσία του στα «Μαυροσκούφεια» στις 20 και 22 Σεπτεμβρίου, όμως άπαντες στον Άρη δε θα βιαστούν.

Ο Μοκόκα (πρόβλημα στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού του ποδιού), έχει προγραμματιστεί να μπει σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων μετά το τουρνουά της Κύπρου, ούτως ώστε να είναι παρών στα τρία τελευταία φιλικά με Ερυθρό Αστέρα (18/9), Μύκονο (20/9) και Μπαχτσέσεχίρ (22/9).

Ο Τανούλης (ρήξη μηνίσκου και επέμβαση) θα κάνει αγώνα δρόμου για να είναι έτοιμος στο πρώτο επίσημο ματς της σεζόν (29/9) στη Γαλλία κόντρα στη Λε Μαν, όμως το πιθανότερο είναι να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την επιστροφή του.

Όσον αφορά τον Κώστα Αντετοκούνμπο, ξεκούρασε το πόδι του (δεξί γόνατο) τις τελευταίες ημέρες, κάνοντας θεραπείες και πλέον βρίσκεται στη διάθεση του προπονητικού τιμ, ενώ θα δώσει το «παρών» στα παιχνίδια της Κύπρου. Τέλος, στο όνομα του Στέφαν Γιόβιτς υπάρχει ένας αστερίσκος, καθώς ο Σέρβος άσος είναι καταβεβλημένος από ίωση, που του κόστισε τη συμμετοχή στο κυριακάτικο φιλικό με τον Βίκο. Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί και θα αποφασιστεί την Πέμπτη αν θα ακολουθήσει την κιτρινόμαυρη αποστολή στην Κύπρο.