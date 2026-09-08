Νέα Μάκρη: ΙΧ εισέβαλε με φόρα σε φαρμακείο - Από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Η ηλικιωμένη οδηγός φέρεται να πάτησε γκάζι αντί για φρένο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να γκρεμίσει την τζαμαρία και να καταλήξει μέσα στο κατάστημα.

Ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (8/9), λίγο πριν από τις 11:00, στη Νέα Μάκρη, όταν ΙΧ αυτοκίνητο εισέβαλε με ορμή σε φαρμακείο που βρίσκεται στη λεωφόρο Μαραθώνος.

Το περιστατικό συνέβη στο φαρμακείο του Πύρρου Αζίζι, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση και εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Marathon Press, το αυτοκίνητο κινούνταν αρχικά επί της οδού Τσίρκα και στη συνέχεια έστριψε στη λεωφόρο Μαραθώνος. Η ηλικιωμένη οδηγός πήρε ανοικτά τη στροφή, επιχειρώντας να παρκάρει μπροστά στο φαρμακείο.

Καθώς ανέβαινε στη ράμπα, φέρεται να πάτησε γκάζι αντί για φρένο, με αποτέλεσμα το όχημα να κινηθεί ανεξέλεγκτα, να σπάσει την τζαμαρία του καταστήματος και να πέσει πάνω στα πλαϊνά ράφια, προκαλώντας πολύ μεγάλες ζημιές.

Παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού, δε σημειώθηκε κανένας τραυματισμός. Όπως φαίνεται και στο αποκλειστικό βίντεο της MP, το αυτοκίνητο μπήκε με μεγάλη ορμή στο εσωτερικό του φαρμακείου.

Τη στιγμή του ατυχήματος μέσα στο κατάστημα βρίσκονταν δύο εργαζόμενες, ένα παιδί και μία πωλήτρια, ενώ μόλις λίγα λεπτά νωρίτερα είχαν αποχωρήσει τρεις πελάτες.

Πηγή: Ethnos.gr