«Στο στόχαστρο της Εφές ο Ομέρ Γιούρτσεβεν»

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα η Αναντόλου Εφές έχει βάλει στο στόχαστρο της τον Ομέρ Γιούρτσεβεν για να ενισχύσει την γραμμή των ψηλών της.

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του αναζητά ο Ομέρ Γιούρτσεβεν. Ο Τούρκος ψηλός που έμεινε ελεύθερος από την Ρεάλ Μαδρίτης, βρίσκεται στο στόχαστρο της Αναντόλου Εφές σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα.

Ο Πάμπλο Λάσο έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του και λόγω του τουρκικού του διαβατηρίου η περίπτωση του έχει προχωρήσει. Παράλληλα, όπως αναφέρεται και η Μπαχτσεσεχίρ τον έχει βάλει στην λίστα της, με την τουρκική ομάδα να θέλει να ενισχύσει το ρόστερ της ενόψει της συμμετοχής της στο Eurocup.