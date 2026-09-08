«Στο στόχαστρο της Εφές ο Ομέρ Γιούρτσεβεν»

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του αναζητά ο Ομέρ Γιούρτσεβεν. Ο Τούρκος ψηλός που έμεινε ελεύθερος από την Ρεάλ Μαδρίτης, βρίσκεται στο στόχαστρο της Αναντόλου Εφές σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα.
Ο Πάμπλο Λάσο έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του και λόγω του τουρκικού του διαβατηρίου η περίπτωση του έχει προχωρήσει. Παράλληλα, όπως αναφέρεται και η Μπαχτσεσεχίρ τον έχει βάλει στην λίστα της, με την τουρκική ομάδα να θέλει να ενισχύσει το ρόστερ της ενόψει της συμμετοχής της στο Eurocup.
💥 "Ömer Faruk Yurtseven Efes'le anlaşmak üzere (oyuncu tarafı )— EfesBasketbol (@anadoluefesdir) September 7, 2026
Fenerbahçe'nin ciddi bonservis beklentisi mevcut
Efes hamlesinini yapacak oyuncuyu çok istiyor
Bu hafta içinde bitmesini bekliyorum"
💭 Ömer Faruk ve Efes birlikteliği nasıl olur sizce?
👉 @fatih_zen pic.twitter.com/5EwNmw2ZeM