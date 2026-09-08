Η κριτική της ΑΕΚ: Γκολ-αριστούργημα και ασύλληπτη εμφάνιση ο MVP Μαρίν, μάγος ο Μάγερ - Δεν υστέρησε ΚΑΝΕΙΣ! 

Το SDNA αναλύει την τρομερή απόδοση των παικτών της ΑΕΚ στη σπουδαία νίκη επί της ΛΑΣΚ.

Μπρινιόλι 9

Πήρε θέση κάτω από τα δοκάρια λόγω του προβλήματος του Στρακόσα και τα πήγε εξαιρετικά. Έχει κάνει δυο κομβικές επεμβάσεις καθώς στο πρώτο μέρος σταματά το πλασέ του Λανγκ και στην επανάληψη βάζει stop στο τετ-α-τετ με τον Χόρβαθ. Βοήθησε και με τις εξόδους τους βγάζοντας σιγουριά, ένα λαθάκι έγινε στο φινάλε που οφείλεται σε λάθος συνεννόηση με τον Αριάγκα.

Ρότα 9

Βιονικός! Έχει κάνει τρομακτικό παιχνίδι καταπίνοντας χιλιόμετρα και αντιπάλους. Ήταν απόλυτος κυρίαρχος δεξιά αμυντικά (ένα κενό υπήρξε μόνο στην ευκαιρία του Χόρβαθ) ενώ βοήθησε σημαντικά και επιθετικά με τις προωθήσεις του.

Μουκουντί 9

Ματς πολύ υψηλού επιπέδου από τον Μούκου. Κυρίαρχος ψηλά και χαμηλά παρείχε ασφάλεια στο κέντρο της άμυνας και τα πήγε πολύ καλά πάνω στους αντιπάλους επιθετικούς.

Ρέλβας 9

Μεγάλη εμφάνιση και από τον Πορτογάλο που διάβασε σωστά το παιχνίδι, καθάρισε κινδύνους και ήταν αποτελεσματικός και καθαρός στα μαρκαρίσματα του βγαίνοντας νικητής στις περισσότερες μονομαχίες που έδωσε. Βοήθησε όπως πάντα και στο build up.

Πήλιος 8

Ισορροπημένο παιχνίδι έκανε και ο διεθνής Αλβανός μπακ που αμυντικά παίρνει πολύ υψηλό βαθμό καθώς ήταν συνεπής τακτικά στον χώρο του και βγάζοντας δυναμισμό στα μαρκαρίσματα του έμοιαζε κυρίαρχος. Επιθετικά θα μπορούσε ναι έχει λίγο καλύτερες επιλογές σε κάποιες σέντρες αλλά σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση του Πήλιου ήταν πολύ καλή.

Μαρίν 10

Έχει κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι και αναμφίβολα μιλάμε για τον MVP καθώς το έκρινε κι όλας με αυτό το αριστούργημα. Το φάουλ που εκτελεί είναι μια πραγματική μαγεία καθώς στέλνει την μπάλα στο παραθυράκι ενώ από εκεί και πέρα πραγματοποιεί μια ολοκηρωμένη εμφάνιση με τρομακτική ισορροπία στα καθήκοντα του όντας εκπληκτικός και ανασταλτικά και δημιουργικά.

Βιτάλις 8

Έπαιξε δίπλα στον Μαρίν και τα πήγε περίφημα και ο Ούγγρος. Ανέλαβε πολύ βρώμικη δουλειά, έκανε πολλά χιλιόμετρα, έδωσε μάχες και έπαιξε σε πολύ υψηλή ένταση και επίπεδο. Γεμάτη εμφάνιση από τον Βιτάλις που και αυτός βοήθησε και στις δύο πλευρές του γηπέδου.

Μάγερ 9

Η ΑΕΚ είναι πολύ τυχερή που έχει στις τάξεις της αυτόν τον σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Η ποιότητα του με την μπάλα στα πόδια είναι τρομακτική και το είδαμε και απόψε στο υψηλότερο επίπεδο. Το σπουδαίο είναι ότι έκανε τα πάντα μέσα στο γήπεδο, έκοψε, έραβε, δημιουργούσε και τα έκανε καλά.

Κοϊτά 8

Επέστρεψε το καθαρό μυαλό, επέστρεψαν και οι καλές εμφανίσεις. Αποτέλεσε μεγάλο πρόβλημα για τη ΛΑΣΚ καθώς ταλαιπώρησε αφάνταστα τους Αυστριακούς από τα αριστερά. Ήταν κίνδυνος θάνατος με την ταχύτητα του και βοήθησε σημαντικά την ΑΕΚ.

Γιόβιτς 8

Τα έκανε όλα σωστά απόψε εκτός από την... εκτέλεση. Χάνει τεράστια ευκαιρία στο ξεκίνημα όπου θα μπορούσε και έπρεπε να σκοράρει. Από εκεί και πέρα όμως θυσιάστηκε για την ομάδα, έτρεξε, πάλεψε και έδωσε πολλές μάχες.

Βάργκα 8

Έχει χάσει δυο πολύ μεγάλες ευκαιρίες που για Βάργκα... δεν χάνονται. Στην πρώτη καθυστερεί και δεν εκτελεί γρήγορα ψάχνοντας το δεξί του, ενώ στην δεύτερη δεν σκοράρει από κοντά με το κεφάλι. Ήταν πολύ μέσα όμως στο κλίμα του αγώνα και έδωσε ομηρικές μάχες βγαίνοντας στις περισσότερες νικητής.

Οι αλλαγές

Ζίνι 7

Έδωσε πράγμα με την είσοδο του καθώς έφερε φρεσκάδα, ένταση και ταχύτητα μπροστά. Σίγουρα θα μπορούσε να τελειώσει καλύτερα την φάση στο φινάλε.

Αριάγκα -

Αγωνίστηκε λίγο για να κριθεί

Γκατσίνοβιτς -

Αγωνίστηκε λίγο για να κριθεί

