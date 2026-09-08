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Νέο γκολ από Μαυροπάνο με τη φανέλα της Γουέστ Χαμ (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Έλληνας αμυντικός με κεφαλιά ισοφαρίζει σε 2-2 στην έδρα της Μπόλτον και πετυχαίνει το δεύτερο φετινό του γκολ στη φετινή Championship.
Νέο γκολ από Μαυροπάνο με τη φανέλα της Γουέστ Χαμ (vid)