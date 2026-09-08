Άνοιξε... λογαριασμό και ο Πουέρτα, 3-0 ο Ολυμπιακός (vid)

Με ωραίο πλασέ μέσα από την περιοχή, ο Πουέρτα κάνει... τρία τα τέρματα του Ολυμπιακού απέναντι στον Βόλο και ανοίγει τον δικό του λογαριασμό στη χώρα μας.

Δείτε εδώ το τέρμα του Πουέρτα: