Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Νορβηγό «killer», η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε από το «Dragao» με το «κυνικό» 2-0 επί της Πόρτο.

Η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε με 2-0 της Πόρτο στην Πορτογαλία. Ο Έρλινγκ Χάαλαντ σημείωσε δυο γκολ, στο 47' και στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, φθάνοντας τα 59 γκολ σε 59 εμφανίσεις παρακαλώ, προσπερνώντας τον Τόμας Μίλερ (57) για την 7η θέση!

Όλα αυτά σε επίπεδο Champions League, με την ομάδα του Ένζο Μαρέσκα να ξεκινάει με το... δεξί τη League Phase και με εξαίρεση το Community Shield, μετρά τέσσερις διαδοχικές νίκες, καθώς στην εκκίνηση της Premier League έκανε το 3Χ3, έστω και «κυνικά».

Πρώτη ασίστ για τον Έντσο Φερνάντες στο 47' και άλλη μία του Ραγιάν Αΐτ-Νουρί (90'+1).

Δείτε τα γκολ της Μάντσεστερ Σίτι χάρη στον Έρλινγκ Χάαλαντ και μια μίνι... σύρραξη: