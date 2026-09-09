To πανόραμα και η βαθμολογία της League Phase του Champions League μετά την πρεμιέρα

Τα «αστέρια» του Champions League επέστρεψαν σε μια βραδιά που βρήκε την ΑΕΚ να πανηγυρίζει τη νίκη επί της ΛΑΣΚ με 1-0.

Από τα αποτελέσματα που ξεχώρισαν στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League, ήταν η νίκη της Ρεάλ επί της Ίντερ (2-1), ενώ «παγωμάρα» επικράτησε στο Ντόρτμουντ για τον τραυματισμό του Κωνσταντίνου Καρέτσα.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

Μπριζ - Άστον Βίλα 2-3 (19' Βέτλεσεν, 61' πέν. Τρεσόλντι - 11' Μακ Γκιν, 22' Μπουέντια, 43' Τζάκσον)

ΑΕΚ - ΛΑΣΚ 1-0 (21' Μαρίν)

Ρεάλ Μαδρίτης - Ίντερ 2-1 (14' Μπαπέ, 23' Βαλβέρδε - 77' Αουγκούστο)

Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ 3-2 (53'αυτ. Βέιγκα, 80',85'πέν. Γκιρασί - 66' Μουρίνιο, 90'+3 αυτ. Γκιρασί)

Πόρτο - Μάντσεστερ Σίτι 0-2 (47',90'+1 Χάαλαντ)

Λιλ - Μπέτις 2-3 (12' Ουέντα, 36' Αλεξάντρο - 33',49' Μπάρτρα, 53' Πάροτ)

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

Μπαρτσελόνα - Φέγενορντ 19:45

Στουτγκάρδη - Βίκινγκ 19:45

Παρί ΣΖ - Σλόβαν Μπρατισλάβας 22:00

Λίβερπουλ - Ατλέτικο Μαδρίτης 22:00

Σπόρτινγκ Λ. - Γαλατάσαραϊ 22:00

Νάπολι - Άρσεναλ 22:00

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου

Αϊντχόφεν - Σαχτάρ Ντόνετσκ 19:45

Φενέρμπαχτσε - Ρόμα 19:45

Μπάγερν - Μπόντο Γκλιμτ 22:00

Μάντσεστερ Γ. - Σαμπάχ 22:00

Σλάβια Πράγας - Λανς 22:00

Κόμο - Λειψία 22:00

Η βαθμολογία

1. Μάντσεστερ Σίτι 3β. (2-0)

2. Άστον Βίλα 3β. (3-2)

3. Μπέτις 3β. (3-2)

4. Ντόρτμουντ 3β. (3-2)

5. Ρεάλ Μαδρίτης 3β. (2-1)

6. ΑΕΚ 3β. (1-0)

7. Άρσεναλ 0β.*

8. Ατλέτικο Μαδρίτης 0β*

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9. Μπαρτσελόνα 0β*

10. Μπάγερν Μονάχου 0β.*

11. Μπόντο Γκλιμτ 0β*

12. Κόμο 0β*

13. Φενέρμπαχτσε 0β*

14. Φέγενορντ 0β*

15. Γαλατάσαραϊ 0β*

16. Λειψία 0β*

17. Λανς 0β*

18. Λίβερπουλ 0β*

19. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0β*

20. Νάπολι 0β*

21. Παρί Σεν Ζερμέν 0β*

22. Αϊντχόφεν 0β*

23. Ρόμα 0β*

24. Σλόβαν Μπρατισλάβας 0β.*

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25. Σαμπάχ 0β*

26. Σαχτάρ 0β*

27. Σλάβια Πράγας 0β*

28. Σπόρτινγκ 0β*

29. Στουτγκάρδη 0β*

30. Βίκινγκ 0β*

31. Βιγιαρεάλ 0β. (2-3)

32. Κλαμπ Μπρίζ 0β (2-3)

33. Λιλ 0β. (2-3)

34. Ίντερ 0β. (1-2)

35. Λασκ 0β. (0-1)

36. Πόρτο 0β. (0-2)

*δεν έχουν αγωνιστεί ακόμη

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Τρίτη 13 Οκτωβρίου

19:45 Λανς – Σπόρτινγκ

19:45 Σαμπάχ – Σλάβις Πράγας

22:00 Άρσεναλ – Λιλ

22:00 Ατλέτικο – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

22:00 Γαλατασαράι – Μπαρτσελόνα

22:00 Ίντερ – Κλαμπ Μπριζ

22:00 Λειψία – Αϊντχόφεν

22:00 Βίκινγκ – Μπάγερν

22:00 Βιγιαρεάλ – Νάπολι

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

19:45 Φέγενορντ – Κόμο

19:45 ΛΑΣΚ – Λίβερπουλ

22:00 Ρόμα – Ρεάλ

22:00 Άστον Βίλα – Φενέρμπαχτσε

22:00 Μπόντο Γκλιμτ – Ντόρτμουντ

22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Παρί Σεν Ζερμέν

22:00 Μπέτις – Πόρτο

22:00 Σαχτάρ – ΑΕΚ

22:00 Σλόβαν Μπρατισλάβας – Στουτγκάρδη