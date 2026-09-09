To πανόραμα και η βαθμολογία της League Phase του Champions League μετά την πρεμιέρα

Από τα αποτελέσματα που ξεχώρισαν στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League, ήταν η νίκη της Ρεάλ επί της Ίντερ (2-1), ενώ «παγωμάρα» επικράτησε στο Ντόρτμουντ για τον τραυματισμό του Κωνσταντίνου Καρέτσα.
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:
Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
Μπριζ - Άστον Βίλα 2-3 (19' Βέτλεσεν, 61' πέν. Τρεσόλντι - 11' Μακ Γκιν, 22' Μπουέντια, 43' Τζάκσον)
ΑΕΚ - ΛΑΣΚ 1-0 (21' Μαρίν)
Ρεάλ Μαδρίτης - Ίντερ 2-1 (14' Μπαπέ, 23' Βαλβέρδε - 77' Αουγκούστο)
Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ 3-2 (53'αυτ. Βέιγκα, 80',85'πέν. Γκιρασί - 66' Μουρίνιο, 90'+3 αυτ. Γκιρασί)
Πόρτο - Μάντσεστερ Σίτι 0-2 (47',90'+1 Χάαλαντ)
Λιλ - Μπέτις 2-3 (12' Ουέντα, 36' Αλεξάντρο - 33',49' Μπάρτρα, 53' Πάροτ)
Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου
Μπαρτσελόνα - Φέγενορντ 19:45
Στουτγκάρδη - Βίκινγκ 19:45
Παρί ΣΖ - Σλόβαν Μπρατισλάβας 22:00
Λίβερπουλ - Ατλέτικο Μαδρίτης 22:00
Σπόρτινγκ Λ. - Γαλατάσαραϊ 22:00
Νάπολι - Άρσεναλ 22:00
Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου
Αϊντχόφεν - Σαχτάρ Ντόνετσκ 19:45
Φενέρμπαχτσε - Ρόμα 19:45
Μπάγερν - Μπόντο Γκλιμτ 22:00
Μάντσεστερ Γ. - Σαμπάχ 22:00
Σλάβια Πράγας - Λανς 22:00
Κόμο - Λειψία 22:00
Η βαθμολογία
1. Μάντσεστερ Σίτι 3β. (2-0)
2. Άστον Βίλα 3β. (3-2)
3. Μπέτις 3β. (3-2)
4. Ντόρτμουντ 3β. (3-2)
5. Ρεάλ Μαδρίτης 3β. (2-1)
6. ΑΕΚ 3β. (1-0)
7. Άρσεναλ 0β.*
8. Ατλέτικο Μαδρίτης 0β*
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9. Μπαρτσελόνα 0β*
10. Μπάγερν Μονάχου 0β.*
11. Μπόντο Γκλιμτ 0β*
12. Κόμο 0β*
13. Φενέρμπαχτσε 0β*
14. Φέγενορντ 0β*
15. Γαλατάσαραϊ 0β*
16. Λειψία 0β*
17. Λανς 0β*
18. Λίβερπουλ 0β*
19. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0β*
20. Νάπολι 0β*
21. Παρί Σεν Ζερμέν 0β*
22. Αϊντχόφεν 0β*
23. Ρόμα 0β*
24. Σλόβαν Μπρατισλάβας 0β.*
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25. Σαμπάχ 0β*
26. Σαχτάρ 0β*
27. Σλάβια Πράγας 0β*
28. Σπόρτινγκ 0β*
29. Στουτγκάρδη 0β*
30. Βίκινγκ 0β*
31. Βιγιαρεάλ 0β. (2-3)
32. Κλαμπ Μπρίζ 0β (2-3)
33. Λιλ 0β. (2-3)
34. Ίντερ 0β. (1-2)
35. Λασκ 0β. (0-1)
36. Πόρτο 0β. (0-2)
*δεν έχουν αγωνιστεί ακόμη
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής
Τρίτη 13 Οκτωβρίου
19:45 Λανς – Σπόρτινγκ
19:45 Σαμπάχ – Σλάβις Πράγας
22:00 Άρσεναλ – Λιλ
22:00 Ατλέτικο – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
22:00 Γαλατασαράι – Μπαρτσελόνα
22:00 Ίντερ – Κλαμπ Μπριζ
22:00 Λειψία – Αϊντχόφεν
22:00 Βίκινγκ – Μπάγερν
22:00 Βιγιαρεάλ – Νάπολι
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου
19:45 Φέγενορντ – Κόμο
19:45 ΛΑΣΚ – Λίβερπουλ
22:00 Ρόμα – Ρεάλ
22:00 Άστον Βίλα – Φενέρμπαχτσε
22:00 Μπόντο Γκλιμτ – Ντόρτμουντ
22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Παρί Σεν Ζερμέν
22:00 Μπέτις – Πόρτο
22:00 Σαχτάρ – ΑΕΚ
22:00 Σλόβαν Μπρατισλάβας – Στουτγκάρδη