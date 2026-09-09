Θεσσαλονίκη: 53χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή σε σταθμό του Μετρό

Εργαζόμενοι χρησιμοποίησαν απινιδωτή

Καρδιακή ανακοπή υπέστη ένας 53χρονος άνδρας στον σταθμό «Συντριβάνι» του μετρό Θεσσαλονίκης.

Όπως ανέφερε η ΕΡΤ, το περιστατικό αντιμετωπίστηκε χάρη στη σωτήρια παρέμβαση εργαζομένων του Μετρό και διασωστών του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ-2 Θεσσαλονίκης, εργαζόμενοι του Μετρό, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι από το ΕΚΑΒ στη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή, ξεκίνησαν άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και πραγματοποίησαν την πρώτη απινίδωση.

Στο σημείο έφτασαν διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ, οι οποίοι συνέχισαν την προσπάθεια ανάνηψης, εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής. Μετά τη χορήγηση της ενδεδειγμένης φαρμακευτικής αγωγής, επανήλθε αυτόματη κυκλοφορία και ο 53χρονος ανέκτησε τις αισθήσεις του.

Αφού σταθεροποιήθηκε, διακομίστηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο, μία μοτοσικλέτα ταχείας ανταπόκρισης, ένα κινητό ιατρικό όχημα και συνολικά πέντε διασώστες και ένας γιατρός του ΕΚΑΒ.

Πηγή: newsbomb.gr