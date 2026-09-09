Ο Μπαρτζώκας ανακοίνωσε το τέλος του Λαρεντζάκη από τον Ολυμπιακό

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας σε συνέντευξη που παραχώρησε ανακοίνωσε την αποχώρηση του Γιαννούλη Λαρεντζάκη από τους «ερυθρόλευκους».

«Αυτοί οι πέντε παίκτες. Ουόκαπ, Φαλ, Πίτερς, ΜακΚίσικ, Λαρεντζάκης δεν θα είναι στον σύλλογο για διαφόρους λόγους ο καθένας. Αυτοί ήταν πολύ σημαντικοί παίκτες και είχαν μεγάλη συνεισφορά στο τι καταφέραμε όλα αυτά τα χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας μιλώντας στο Eurohoops.

Οι αποχωρήσεις των Ουόκαπ, Φαλ, Πίτερς και ΜακΚίσικ ήταν γνωστές, ωστόσο ο προπονητής του Ολυμπιακού συμπεριέλαβε και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, ανακοινώνοντας ουσιαστικά το «τέλος» του έμπειρου γκαρντ από τους «ερυθρόλευκους», μετά από σειρά ετών προσφοράς στους Πειραιώτες.

Πλέον, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, μετά την λήξη της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό, με την επιστροφή του διεθνή γκαρντ στην ΑΕΚ να είναι προ των πυλών.