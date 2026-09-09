Στο πλευρό του Καρέτσα η μητέρα του

Τις δραματικές στιγμές που βίωσαν οι άνθρωποι και οι φίλοι της Ντόρτμουντ περιέγραψε σε άρθρο της η Bild μετά την περιπέτεια που πέρασε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης της Ντόρτμουντ με την Βιγιαρεάλ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας άμεσα συναγερμό στους Βεστφαλούς.

Όπως αναφέρει η Bild, στα VIP του γηπέδου της Ντόρτμουντ, βρίσκονταν και η μητέρα του Κωνσταντίνου Καρέτσα, Ειρήνη, που άμεσα βρέθηκε στο πλευρό του γιου της, συνοδεύοντας τον στο νοσοκομείο.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι στις 21:50 (τοπική ώρα), το ασθενοφόρο έφτασε στο γήπεδο της Ντόρτμουντ για να μεταφέρει τον Καρέτσα στο νοσοκομείο και μαζί του στο ασθενοφόρο μπήκε και η μητέρα του.

Λίγη ώρα αργότερα η Ντόρτμουντ έβγαλε επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση του Έλληνα διεθνή, αναφέροντας ότι ο Καρέτσας αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το γήπεδο λόγω κυκλοφορικών προβλημάτων.