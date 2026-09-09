Η UEFA ξεχώρισε την γκολάρα του Μαρίν που χάρισε τη νίκη στην ΑΕΚ (vid)

Η UEFA, μάλιστα ξεχώρισε την μαγική εκτέλεση του Ρουμάνου χαφ, συμπεριλαμβάνοντας την γκολάρα του Μαρίν, στα τέσσερα καλύτερα γκολ που σημειώθηκαν στην βραδιά.
Εκτός από την φαουλάρα του Ράζβαν Μαρίν, η UEFA συμπεριέλαβε ακόμη τα γκολ των ΜακΓκιν (Άστον Βίλα), Πάροτ (Μπέτις) και Μπάρτρα (Μπέτις), ως αυτά που ξεχώρισαν.
☄️ Marin's special strike— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 8, 2026
🎯 McGinn's clinical finish
🆕 Parrott's dream debut goal
💪 Bartra's close-range header
Which was your favourite? @Heineken | #UCLGOTD pic.twitter.com/0sz4E1jAJU