Η UEFA ξεχώρισε την γκολάρα του Μαρίν που χάρισε τη νίκη στην ΑΕΚ (vid)

Ο Ράζβαν Μαρίν με μια εκπληκτική εκτέλεση φάουλ σημείωσε το νικητήριο γκολ της ΑΕΚ, κόντρα στην ΛΑΣΚ στην εναρκτήρια βραδιά της League Phase του Champions League.

Η UEFA, μάλιστα ξεχώρισε την μαγική εκτέλεση του Ρουμάνου χαφ, συμπεριλαμβάνοντας την γκολάρα του Μαρίν, στα τέσσερα καλύτερα γκολ που σημειώθηκαν στην βραδιά.

Εκτός από την φαουλάρα του Ράζβαν Μαρίν, η UEFA συμπεριέλαβε ακόμη τα γκολ των ΜακΓκιν (Άστον Βίλα), Πάροτ (Μπέτις) και Μπάρτρα (Μπέτις), ως αυτά που ξεχώρισαν.