Οδυνηρή ήττα και κλάματα για τον Μίκελσεν (vid)

«Έσπασε» ο Άλεξ Μίκελσεν στο τέλος του αγώνα με τον Φράνσις Τιάφοου στα προημιτελικά του US Open και είχε κάθε λόγο να το κάνει.

Ο 22χρονος Αμερικανός σέρβιρε για τη νίκη στο τρίτο σετ και προηγήθηκε με μπρέικ στο πέμπτο, όμως ηττήθηκε από τον συμπατριώτη του με 5-7, 6-3, 7-5, 6-3, 10-6 σε έναν δραματικό αγώνα διάρκειας 4 ωρών και 39 λεπτών.

Όταν τελείωσε το ματς ο Big Foe πήγε να δώσει το χέρι στον Μίκελσεν και εκείνος έπεσε στην αγκαλιά του, βάζοντας τα κλάματα, στην πιο συγκινητική στιγμή της φετινής διοργάνωσης. Βρέθηκε τόσο κοντά στον μεγαλύτερο ημιτελικό της καριέρας του...

Ο Τιάφοου, από την πλευρά του, πέρασε στην τετράδα του US Open για τρίτη φορά στην καριέρα του και θα βρει εκεί τον νικητή του αγώνα Σέλτον-Αλκαράθ. Mε την πρόκρισή του, μάλιστα, σκαρφάλωσε στο Νο.8 του live ranking, που είναι και career high.