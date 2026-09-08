Οι βερδιμπλάνκος έμειναν δύο φορές πίσω στο σκορ στην έδρα της Λιλ, όμως βρήκαν τον τρόπο να περάσουν νικηφόρα (2-3) από τη Βόρεια Γαλλία.

Έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μαρκ Μπάρτρα, που για ένα βράδυ φόρεσε τον μανδύα του σκόρερ, η Μπέτις ξεκίνησε με το δεξί τη φετινή της πορεία στην League phase του Μανουέλ Πελεγκρίνι.

Η Λιλ ξεκίνησε πολύ πιεστικά και με δύο γκολ από ισάριθμες κεφαλιές των Ουέντα (12’) και Αλεξάντρο (36’) προηγήθηκαν δύο φορές στο σκορ, σε ένα πολύ παράξενο παιχνίδι, όπου κάθε στατική φάση μύριζε γκολ.

Με αυτό τον τρόπο, οι βερδιμπλάνκος βρήκαν τον τρόπο να ισοφαρίσουν δύο φορές. Δύο κεφαλιές του Μαρκ Μπάρτρα (33’, 49’) έδωσαν πνοή στην Μπέτις που όσο κυλούσε το παιχνίδι άρχισε να κυριαρχεί στο γήπεδο.

Ο άνθρωπος που χάρισε την νίκη απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης το Σάββατο ήταν και πάλι καθοριστικός. Ο Τρόι Πάροτ σημείωσε το πρώτο του ευρωπαϊκό γκολ με τους βερδιμπλάνκος (53’, 2-3), που αποδείχθηκε καθοριστικό.

Κι αυτό γιατί η αποβολή του Ιθαν Μπαπέ (56’) αποδιοργάνωσε την ομάδα του Ντάβιντε Αντσελότι, που είχε μία καλή στιγμή στο τέλος με τον Ζιρού, αλλά δεν μπόρεσε να αποφύγει μία σκληρή εντός έδρας ήττα.