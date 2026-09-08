Ανησυχία για Καρέτσα: Αποχώρησε με φορείο από το γήπεδο! (vid)

Mία έντονη αδιαθεσία ένιωσε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στο ματς της Ντόρτμουντ με την Βιγιαρεάλ, με τον Έλληνα διεθνή να ξαπλώνει στον αγωνιστικό χώρο και να αποχωρεί με φορείο στη συνέχεια.

Έντονη ανησυχία αναφορικά με την υγεία του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Ο Έλληνας διεθνής σε μία ανύποπτη φάση στο ματς της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ και χωρίς να τον πιέζει κάποιος, κλώτσησε τη μπάλα από τα πόδια του και ξάπλωσε στον αγωνιστικό χώρο, δείχνοντας να έχει μία έντονη αδιαθεσία.

Άμεση ήταν η αντίδραση των γιατρών της Ντόρτμουντ, με άπαντες να έχουν παγώσει μην ξέροντας τι συμβαίνει. Έτσι, ο Καρέτσας δεν σηκώθηκε από τον αγωνιστικό χώρο και αποχώρησε με το φορείο, με όλους στο γήπεδο να τον χειροκροτούν.

Τις τελευταίες ημέρες ο 18χρονος άσος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα με τους Βεστφαλούς για σκοπούς διαχείρισης του φόρτου εργασίας.