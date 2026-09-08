Η Ρεάλ πήρε τα «δώρα» της άμυνας της Ίντερ και επικράτησε 2-1 στο Bernabeu στην επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο στο Champions League.

Στεναχώρησε την παλιά του αγάπη ο Πορτογάλος τεχνικός ο οποίος στο πρώτο του ματς στην κορυφαία διοργάνωση με τους Blancos έπειτα από 13 χρόνια, τους οδήγησε στη νίκη με 2-1 κόντρα στην Ίντερ. Μπαπέ, Βαλβέρδε τα γκολ των Ισπανών, που ξεκίνησαν με 3 βαθμούς την League Phase, μείωσε ο Κάρλος Αουγκούστο, από ένα δοκάρι είχαν οι ομάδες.

Πιο καλά μπήκε στο ματς η Ίντερ και είχε τρεις καλές στιγμές. Στο 3’ το κοντινό βολέ του Τουράμ απέκρουσε ο Κουρτουά, στο 11’ ο Χάουσεν λίγο έλειψε να βάλει αυτογκόλ και στο 13’ ο Βέλγος keeper σταμάτησε το μακρινό σουτ του Λαουτάρο. Αντίθετα, η Ρεάλ στην πρώτη της φάση άνοιξε το σκορ και μάλιστα ήταν μια φάση που την χάρισαν οι αντίπαλοι. Κέρτις Τζόουνς και Μπίσεκ έκαναν λάθος, ο Ντίας έστρωσε στον Μπαπέ και εκείνος με δεξί σουτ με μία επαφή έφτασε τα 71 γκολ στο CL.

Το 1-0 δεν έριξε ψυχολογικά την Ίντερ, που συνέχισε να έχει μπάλα και να χτίζει μια πίεση, στο 16’ το φάουλ του Τσαλχάνογλου πήγε στον Κουρτουά, όμως στο 23’ από ένα ατομικο λάθος οι Blancos «χτύπησαν» ξανά. Ο τερματοφύλακας, Μαρτίνεθ, έκανε κακό κοντρόλ και προσπάθησε να ντριμπλάρει τον Βαλβέρδε, ο οποίος τσίμπησε την μπάλα στα δίχτυα. Στο φινάλε του πρώτου μέρους, οι ομάδες είχαν από ένα δοκάρι και το 2-0 παρέμεινε. Στο 36’ μετά το γύρισμα του Κάρλος Αουγκούστο ο Τζόουνς γύρισε και με τρομερό αριστερό βρήκε το οριζόντιο, ενώ στις καθυστερήσεις ο Μπέλιγχαμ φάτσα με την εστία δεν τα κατάφερε και ο Ντίας από κοντά βρήκε σίδερο.

Με ρυθμό ξεκίνησε και η επανάληψη και η μία φάση διαδεχόταν την άλλη σε ένα παιχνίδι σταθερά «ροντέο». Στο 49’ ο Μπαπέ έφυγε στην κόντρα αλλά ο Μαρτίνεθ σταμάτησε το τελείωμά του και στο επόμενο λεπτό ο Τζόουνς είδε τον Κουρτουά να λέει «όχι». Στο 52’ ο Τουράμ σούταρε ψηλά και στο 54’ το κοντρόλ του Λαουτάρο σπατάλησε το τετ-α-τετ. Στο 58’ η Ρεάλ είχε τεράστια ευκαιρία όταν ο Ντίας έκανε μαγική ντρίμπλα και σέντρα «απλά ακούμπα τη» για τον Μπέλιγχαμ που επέλεξε να κάνει κοντρόλ πριν εκτελέσει και ο Μαρτίνεθ απέκρουσε με τα πόδια.

Στο 63’ ο Κουρτουά έκανε ακόμα μία επέμβαση στο δυνατό σουτ του Μπαστόνι, στο 69’ ο Ντίας πλάσαρε μόλις έξω και στο 77’ έπειτα από ένα καλό διάστημα πίεσης, η Ίντερ κατάφερε να μειώσει με πλασέ του Κάρλος Αουγκούστο από κοντά έπειτα από γύρισμα του Λαουτάρο από δεξιά. Στο φινάλε η Ρεάλ κατάφερε να διαχειριστεί την κατάσταση και αφού στο 90’ ο Κουρτουά σταμάτησε και το δυνατό αριστερό του Μχιταριάν, κράτησε το υπέρ της 2-1 μέχρι το τέλος.

Ρεάλ Μαδρίτης (Ζοσέ Μουρίνιο): Κουρτουά, Κουκουρέγια, Χάουσεν, Κονατέ, Ντούμφρις, Βαλβέρδε, Αλεξάντερ-Άρνολντ (79’ Τσουαμενί), Μπέλιγχαμ, Ντίας (79’ Ντιομαντέ), Βινίσιους (87’Καρέρας), Μπαπέ (90’ Εσπί).

Ίντερ (Κρίστιαν Κίβου): Μαρτίνεθ, Παβάρ (46’ Στόουνς), Μπίσεκ, Μπαστόνι, Αουγκούστο (83’ Μχιταριάν), Τζόουνς, Τσαλχάνογλου (60’ Ζιελίνσκι), Μπαρέλα (60’ Σούσιτς), Ντιούφ, Τουράμ (60’ Τουράμ), Μαρτίνες.