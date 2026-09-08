Τιμούν και κάνουν άγαλμα τον Φιλ Τζάκσον οι Λέικερς!

Οι Λος Άντζελες Λέικερς ανακοίνωσαν πως θα τιμήσουν την προσφορά του Φιλ Τζάκσον, δημιουργώντας ένα άγαλμα - ομοίωμά του.

Ο σπουδαίος προπονητής και θρύλος του NBA κατέκτησε πέντε πρωταθλήματα με τους Λέικερς (2000-02, 2009 & 2010) και η διοίκηση των «λιμνανθρώπων» θα παρουσιάσουν ένα άγαλμα προς τιμήν του στις 9 Απριλίου του 2027 στο ματς κόντρα στους Τίμπεργουλβς.

Ο Τζάκσον, ο οποίος κατέκτησε συνολικά 13 πρωταθλήματα στο ΝΒΑ (11 ως προπονητής και 2 ως παίκτης), βρέθηκε στον πάγκο της ομάδας για 11 σεζόν, οδηγώντας την σε 7 τελικούς και 5 τίτλους, έχοντας σε αυτά τα χρόνια ρεκόρ 610 νικών και 292 ηττών.

Έτσι, ο 80χρονος σήμερα Τζάκσον, θα είναι ο 9ος σπουδαίος Λέικερ που θα τιμηθεί σε αυτό το επίπεδο μετά τους Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ, Έλγκιν Μπέιλορ, Τσικ Χερν, Μάτζικ Τζόνσον, Σακίλ Ο’Νιλ, Πατ Ράιλι και Τζέρι Ουέστ.