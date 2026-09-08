Ράγισμα και ένα μήνα εκτός ο Στρακόσα!

Πέραν των πανηγυρισμών για την ιστορική νίκη επί της ΛΑΣΚ, στην ΑΕΚ καλούνται να διαχειριστούν την απουσία του Αλβανού τερματοφύλακα, ο οποίος ξεκινά αποθεραπεία στον καρπό.

Άτυχος ο Θωμάς Στρακόσα, ο οποίος έζησε με δεμένο χέρι στα επίσημα την σπουδαία νίκη της ΑΕΚ με 1-0 επί της ΛΑΣΚ Λίντσερ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο βασικός τερματοφύλακας της Ένωσης υπέστη ράγισμα στον καρπό και θα απουσιάσει μέχρι τις 5 Οκτωβρίου, όταν η διακοπή λόγω Εθνικών Ομάδων ολοκληρωθεί, όμως θα αξιολογηθεί η αποθεραπεία του και οι δοκιμές στις επαφές. Μέχρι τότε θα τον αντικαταστήσει ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι σε Πρωτάθλημα (Αστέρας 13/9 & Βόλος 19/9 εκτός) και Κύπελλο (Πανσερραϊκό 16/9 εντός).