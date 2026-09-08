Βαθμολογία UEFA: Σε απόσταση αναπνοής από την Τσεχία θέση μετά την νίκη της ΑΕΚ!

Η Ένωση έφερε τη χώρα μας ακόμα πιο κοντά στην μάχη για την κατάληψη της 10ης θέσης.

Κάτω από 1.000 βαθμούς (χοντρικά δύο νίκες και μία ισοπαλία) είναι πλέον η διαφορά της χώρας μας από τη 10η θέση στην πενταετή βαθμολογία της UEFA.

Η νίκη της ΑΕΚ έφερε την Ελλάδα στους 44.212 βαθμούς, μία ανάσα από την 11η Τσεχία (44.725) και την Πολωνία που βρίσκεται στη 10η θέση με 45.125.

Η μάχη θα αναζωπυρωθεί την επόμενη εβδομάδα με την πρεμιέρα της League phase του Europa League, όπου ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τη Γιαγκελόνια και ο ΟΦΗ τη Χόφενχαϊμ.

Αναλυτικά η βαθμολογία χωρών της UEFA έχει ως εξής: