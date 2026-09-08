Από την Μπάγερν στην Ούνικς Καζάν ο ΜακΚόρμακ

Μεταγραφή επιπέδου Euroleague έκανε η Ούνικς Καζάν.

Η ρωσική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντέιβιντ ΜακΚόρμακ, ενισχύοντας σημαντικά τη γραμμή των ψηλών της για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η ρωσική ομάδα ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τον Αμερικανό σέντερ για συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας (2026/27).

Ο 27χρονος Αμερικανός σέντερ (2.08μ.) συμφώνησε σε συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας και αναμένεται να δώσει δύναμη, μέγεθος και ισχυρή παρουσία μέσα στη ρακέτα για την ομάδα του Καζάν.

Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025-26, ο ΜακΚόρμακ αγωνίστηκε στην Μπάγερν Μονάχου. Στη EuroLeague κατέγραψε 6,9 πόντους και 3,2 ριμπάουντ σε 15,5 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα και σε σύνολο 28 παιχνιδιών ξεχωρίζοντας για την αποτελεσματικότητά του κοντά στο καλάθι (62,3% στα δίποντα).

Στο γερμανικό πρωτάθλημα μέτρησε κατά μέσο όρο 7,9 πόντους και 5,0 ριμπάουντ ανά παιχνίδι, ενώ τη σεζόν 2024-25 τη μοιράστηκε στην Αρμάνι Μιλάνο και την Άλμπα Βερολίνου.