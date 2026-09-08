Στις λεπτομέρειες η φιλική νίκη της Καρδίτσας επί της Μυκόνου Betsson

Την πρώτη του νίκη στα φιλικά προετοιμασίας πέτυχε η Καρδίτσα, επικρατώντας της Μυκόνου Betsson με 78-73.

Η αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε στο Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας και για τους νικητές ξεχώρισαν επιθετικά οι Τζάκσον και ΜακΡέι με 21 και 19 πόντους αντίστοιχα.

Για τη Μύκονο, ο Βαγγέλης Ζιάγκος δεν είχε στη διάθεσή του τους Ντι Τζέι Φάντερμπερκ, Ελάιζα Τσάιλντς και Καλίντ Μουρ, ενώ ο Ντέβιν Κάναντι αποχώρησε στο δεύτερο ημίχρονο λόγω τραυματισμού Ο Ζερμέιν Λοβ ήταν ο πρώτος σκόρερ της Μυκόνου Betsson με 16 πόντους, ενώ διψήφιο αριθμό πόντων σημείωσε επίσης ο Κυριάκος Πετανίδης (11π.).

Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της και έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +9 (25-16). Η Μύκονος αντέδρασε στο δεύτερο δεκάλεπτο, όμως η Καρδίτσα διατήρησε το προβάδισμα έως το ημίχρονο (44-41).

Το παιχνίδι παρέμεινε ανταγωνιστικό και στο δεύτερο μέρος, με τη Μύκονο να περνά προσωρινά μπροστά (58-59), πριν η Καρδίτσα ολοκληρώσει την τρίτη περίοδο προηγούμενος με 61-59. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι βρήκαν λύσεις κυρίως από τα 6,75 μ., ξέφυγαν με δέκα πόντους (71-61) και έφτασαν στην επικράτηση με 78-73.

Επόμενο φιλικό για την Καρδίτσα είναι αυτό απέναντι στο Μαρούσι, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου εκτός έδρας.

Τα δεκάλεπτα: 25-16, 44-41, 61-59, 78-73

Kαρδίτσα ΙΑΠΩΝΙΚΗ (Παπανικολόπουλος): Τζάκσον 21, Τέρνερ 11, Σμιθ 4, ΜακΡέι 19, Γκίκας 3, Πετρόπουλος 10, Φράνσις 7, Μπιλάλης 2, Καμπουρίδης, Μπατατέγας, Ρούμογλου, Οκόρο 1.

Μύκονος Betsson (Ζιάγκος): Κάναντι 9, Άπλμπι 3, Λάγιος 2, Καββαδάς 4, Σκουλίδας 8, Πετανίδης 11, Τίγκας 4, Σιδηροηλίας, Μάντζαρης 7, Τόλιας 5, Λαβ 16, Χάρελ 4.