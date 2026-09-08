Μαρίν: «Χαρούμενος που η ΑΕΚ κέρδισε ξανά με δικό μου φάουλ - Είχαμε προετοιμαστεί ιδανικά»

Ιδιαίτερα χαρούμενος ήταν ο Ραζβάν Μαρίν μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί της ΛΑΣΚ και μίλησε για το πανέμορφο γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ που πέτυχε.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ραζβάν Μαρίν:

«Είμαι πολύ χαρούμενος με τη νίκη και τους 3 βαθμούς. Ξάναμε προπονηση στα φάουλ. Χάρηκα που ήρθε το πεπρωμένο και η ΑΕΚ κέρδισε ξανά στο Champions League με δικό μου φάουλ.

Αυτό που κάναμε ήταν αυτό που έπρεπε. Είχαμε προετοιμαστεί ιδανικά. Όλα τα ματς εδώ είναι δύσκολα. Παίξαμε με πάθος, μπαίναμε δυνατά. Θέλαμε να ξεκινήσουμε με νίκη.

Πέρυσι με τη Σαμσουνσπόρ είχα δει πως ο τερματοφύλακας είχε μείνει στο κέντρο, έτσι και σήμερα. Σκέφτηκα πως μπορώ να την στείλω σε εκείνη τη γωνία και σε εκείνη την περίπτωση και απόψε».