Μουμπρού: «Η Βίρτους έχει την καλύτερη ατμόσφαιρα στην Ευρώπη»

Σε δηλώσεις του σε ιταλικό μέσο πήρε μια πρώτη γεύση από την ιδιαίτερη σχέση της Βίρτους Μπολόνια με τον κόσμο της και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του.

Η νέα εποχή της Βίρτους Μπολόνια έχει ήδη αρχίσει να δημιουργεί προσδοκίες και ο Άλεξ Μουμπρού είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει από κοντά έναν από τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους η ιταλική ομάδα θεωρείται ξεχωριστή.

Η παρουσίαση της νέας, ιδιαίτερα ανανεωμένης Βίρτους έφερε τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο μπροστά στον κόσμο της ομάδας, με τους φίλους των «ασπρόμαυρων» να δίνουν δυναμικό «παρών» και να δημιουργούν από νωρίς κλίμα ενθουσιασμού.

Ο Μουμπρού, ο οποίος ανέλαβε φέτος την τεχνική ηγεσία της ομάδας, δεν χρειάστηκε πολύ χρόνο για να καταλάβει τι σημαίνει η Βίρτους για την πόλη και τους ανθρώπους της.

«Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε εδώ, με την καλύτερη ατμόσφαιρα στην Ευρώπη. Μου είχαν πει ότι είναι έτσι και τώρα το βλέπω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισπανός προπονητής.

Η φετινή Βίρτους αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχήματα της νέας σεζόν. Το ρόστερ έχει αλλάξει σημαντικά, με αρκετά νέα πρόσωπα και έντονο νεανικό στοιχείο, γεγονός που δημιουργεί ένα διαφορετικό αγωνιστικό προφίλ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Ο Μουμπρού γνωρίζει ότι η διαδικασία δημιουργίας μιας νέας ομάδας απαιτεί χρόνο. Παράλληλα, όμως, θέλει από τους παίκτες του να μεταφέρουν στο παρκέ την ενέργεια που ήδη υπάρχει στις εξέδρες.

«Είμαστε μια νεανική ομάδα, αλλά θα παλεύουμε σε κάθε παιχνίδι για 40 λεπτά, δίνοντας πάντα το μέγιστο», ήταν το μήνυμα του προπονητή της Βίρτους.