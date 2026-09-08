Ενημέρωση Ντόρτμουντ: Στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις ο Καρέτσας!

Η Ντόρτμουντ με επίσημη ενημέρωσή της γνωστοποίιησε πως ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο λόγω προβλήματος στο κυκλοφορικό σύστημα και μετέβη στο νοσοκομείο για να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

Έντονη ανησυχία αναφορικά με την υγεία του Κωνσταντίνου Καρέτσα επικρατεί στις τάξεις της Ντόρτμουντ, καθώς ο Έλληνας άσος αποχώρησε αναγκαστικά απο το ματς κόντρα στη Βιγιαρεάλ έπειτα από αδιαθεσία που ένιωσε.

Από την πλευρά τους οι Βεστφαλοί ενημέρωσαν πως ο 18χρονος εξτρέμ είναι καλά στην υγεία του δεδομένων των συνθηκών και πως πηγαίνει στο νοσοκομείο ώστε να υποβληθεί σε περεταίρω εξετάσεις.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε η Ντόρτμουντ στην επίσημη ενημέρωση, ο Καρέτσας αποχώρησε από το ματς λόγω προβλήματος στο κυκλοφορικό σύστημα, χωρίς να κάνει γνωστό κάτι περισσότερο.

Από εκεί και πέρα, τις επόμενες ώρες αναμένονται περισσότερα νέα αναφορικά με την υγεία του 18χρονου και όλοι ελπίζουμε να μην είναι κάτι το σοβαρό.