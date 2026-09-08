Ξεκίνημα με το δεξί για την Ντόρτμουντ, με τους Βεστφαλούς να επικρατούν της Βιγιαρεάλ με σκορ 3-2, σε μία βραδιά που άπαντες ανησυχούν για την υγεία του Κωνσταντίνου Καρέτσα.

Σε ένα ματς που επισκιάστηκε από το περιστατικό με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, η Ντόρτμουντ πήρε τη νίκη επί της Βιγιαρεάλ με σκορ 3-2 και ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις της στη φετινή League Phase του Champions League.

Όσον αφορά με την υγεία του Έλληνα διεθνή, οι Βεστφαλοί ενημέρωσαν πως ο 18χρονος εξτρέμ είναι καλά στην υγεία του δεδομένων των συνθηκών και πως πήγε στο νοσοκομείο ώστε να υποβληθεί σε περεταίρω εξετάσεις, με το πρόβλημα να είναι στο κυκλοφορικό σύστημα.

Από εκεί και πέρα, στο πρώτο ημίχρονο δεν έγιναν πολλά πράγματα και μετά το 27ο λεπτό με την αναγκαστική αλλαγή του Καρέτσα «πάγωσε» και ο ρυθμός, όπως ήταν φυσιολογικό, με όλα τα τέρματα να έρχονται στο δεύτερο μέρος.

Συγκεκριμένα, οι γηπεδούχοι «έσπασαν το ρόδι» στο 53ο λεπτό και βρέθηκαν μπροστά στο σκορ χάρη σε ένα αυτογκόλ του Ρενάτο Βέιγκα. Η απάντηση των «κίτρινων υποβρυχίων» ήταν άμεση και ο Μουρίνιο ισοφάρισε λίγα λεπτά μετά (66') σε 1-1 με κεφαλιά.

Τα λεπτά περνούσαν και οι δύο ομάδες δεν έβρισκαν εύκολα χώρους. Όλα αυτά μέχρι το 80ο λεπτό, όταν και ο Γκιρασί βρήκε τον τρόπο και έβαλε ξανά σε θέση οδηγού τους Γερμανούς, ενώ στο 85' ευστόχησε και σε ένα πέναλτι, έκανε το 3-1 και «κλείδωσε» ουσιαστικά τη νίκη.

Ακόμη και έτσι ωστόσο, η Βιγιαρεάλ δεν εγκατέλειψε, προσπάθησε και μάλιστα μείωσε σε 3-2 στις καθυστερήσεις (93'), με τον Γκιρασί να πετυχαίνει αυτογκόλ. Στην τελευταία φάση της αναμέτρησης λίγο έλειψε να ισοφαρίσει κιόλας με τον Βέιγκα, ωστόσο η φάση χάθηκε και το 3-2 έμεινε μέχρι την λήξη.