Χάρη σε μία μυθική εκτέλεση φάουλ του Ραζβάν Μαρίν, η ΑΕΚ επικράτησε 1-0 της ΛΑΣΚ Λίντσερ, ξεκινώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το φετινό Champions League. Έχασε… μυριάδες ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ η Ένωση που πανηγύρισε νίκη σε league stage μετά από 20 χρόνια και το 1-0 απέναντι στη Μίλαν!

Ο ύμνος του Champions League ήχησε στη Νέα Φιλαδέλφεια μετά από, σχεδόν, 24 χρόνια, καθώς η ΑΕΚ φιλοξένησε παιχνίδι ομίλων ή league phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά τις 30 Οκτωβρίου 2002, όταν είχε μείνει στο 1-1 με την Γκενκ στο θρυλικό «Νίκος Γκούμας». Επιπλέον, επέστρεψε στην «σκηνή» της Ευρώπης μετά το φθινόπωρο του 2018, όταν αγωνιζόταν στο ΟΑΚΑ ελλείψει της «Allwyn Arena».



Η ατμόσφαιρα που δημιούργησαν 30+ χιλιάδες Ενωσίτες ήταν μαγική, βλέποντας το σεντόνι να κυματίζει στη σέντρα. Η ΛΑΣΚ δεν παρασύρθηκε όπως η Λέφσκι και η ΑΕΚ ήταν εκείνη που έκανε το παιχνίδι της με το μυαλό στις αντεπιθέσεις των Αυστριακών, ενώ «άγγιξε» το γκολ σε περισσότερες περιπτώσεις. Μόλις στο 3' ο Μάγερ έβγαλε τετ α τετ τον Γιόβιτς, εκείνος εκτέλεσε με το «μυτάκι» δίχως να διαλέξει γωνία, όμως ο Γιούνγκβιρτ στάθηκε τυχερός και έσωσε το βέβαιο 1-0 με το κεφάλι, «σοκάροντας» τον Σέρβο διεθνή επιθετικό!



Στο 9' ο Ουσόρ επιχείρησε το πρώτο σουτ της ΛΑΣΚ που πέρασε άουτ και στο 16' ο Μπρινιόλι μπλόκαρε το σουτ του Χόρβατ, ένα καλό... ζέσταμα στην εκκίνηση του ματς, σε μια βραδιά που αντικατέστησε τον τραυματία Στρακόσα. Η ΑΕΚ έπαιρνε την κατάλληλη ώθηση από την «καυτή» έδρα της και έπρεπε να κυκλοφορεί την μπάλα με περισσότερη ασφάλεια, μιας και η ΛΑΣΚ έκλεινε σωστά τους χώρους. Εν τέλει, η λύση ήρθε στο 21' με το καταπληκτικό, ένα «ποίημα» φάουλ του Μαρίν που έγραψε το 1-0 στο «Γ» του Γιούνγκβιρτ!



Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν μοναδικές, με τον Ρουμάνο «αρτίστα» να μην πετυχαίνει το πρώτο γκολ της φετινής διοργάνωσης, καθώς στο 19' του Κλαμπ Μπριζ - Άστον Βίλα το σκορ ήταν, ήδη, 1-1. Ο χρόνος κυλούσε στη Νέα Φιλαδέλφεια και οι μονομαχίες ήταν δυνατές, φέρνοντας «κιτρινόμαυρη»... γκρίνια το πρόσωπο του Πορτογάλου Γκοντίνιο, ακόμα και για κάποια κόρνερ που ζητήθηκαν, όμως ο διαιτητής υπέδειξε άουτ. Στο 37' ο Βάργκα έκλεψε και βγήκε σε ανεπανάληπτο τετ α τετ, όμως δεν εκτέλεσε εγκαίρως και ο Αντράντε τον πρόλαβε, σε μια απίστευτη φάση για το 2-0 που έπρεπε να κάνει ο Ούγγρος!



Ακόμα μια καλή εκτέλεση φάουλ, από τον Μάγερ στο 40', πέρασε δίπλα από την εστία δίχως να δοθεί κόρνερ, ενώ στο 41' οι κόντρες στην περιοχή της Ένωσης έβγαλαν τον Λανγκ απέναντι στον Μπρινιόλι που τον σταμάτησε. Το 2-0 δεν ήρθε ΟΥΤΕ στο φινάλε του ημιχρόνου, με τον Βάργκα να μην αξιοποιεί το «γλυκό» φάουλ του Μάγερ εξ' επαφής!



Επιστρέφοντας από τα αποδυτήρια, το παιχνίδι ήταν «rock and roll»! Η μπάλα πήγαινε πάνω-κάτω και η ΑΕΚ έπρεπε να ελέγξει καταστάσεις και συναισθήματα απέναντι σε μια ΛΑΣΚ που καραδοκούσε. Στο 49' ο Χόρβατ απώλεσε τη σημαντικότερη στιγμή για την ομάδα του, καθώς «φάτσα» με τον Μπρινιόλι ο Ιταλός τον σταμάτησε με πόδι σωτήρια στη γωνία!



Ο Ρότα «καθάριζε» κάθε αντίπαλο σε οποιοδήποτε σημείο του γηπέδου, ενώ στο 55' οι Γιόβιτς και Πήλιος δεν αξιοποίησαν σωστά μια αντεπίθεση με προϋποθέσεις, δείγμα του καθαρού μυαλού που δεν υπήρχε κάποιες στιγμές στο επιθετικό τρίτο. Μάλιστα στο 64', ο Γιόβιτς πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ σε σέντρα του Μάγερ, όμως ο Κροάτης ήταν οφσάιντ!



Η ΑΕΚ «φλέρταρε» συχνά με το 2-0, όμως όσο δεν το πετύχαινε το «θρίλερ» μεγάλωνε! Ο κόσμος κρατούσε «όρθια» την Ένωση που σταδιακά διατήρησε την μπάλα στο μισό της ΛΑΣΚ. Οι αλλαγές του Ντίντμαρ Κιουμπάουερ δεν βοήθησαν, ενώ ο Μάρκο Νίκολιτς πραγματοποίησε μόλις μία, τον Ζίνι, εμπιστευόμενος όσους υπερασπίζονταν το «χρυσό» 1-0. Στο 80' ο Μαρίν δεν αξιοποίησε το φάουλ στο ημικύκλιο της περιοχής, ούτε ο Βάργκα μια κεφαλιά μετά το κόρνερ του Μάγερ στο 84', ενώ στο 88' ο Ρότα έβγαλε τετ α τετ τον Ζίνι, ο οποίος άργησε να εκτελέσει και η ΑΕΚ δεν κατάφερε να πετύχει ακόμα ένα γκολ που μπορεί να της κοστίσει μελλοντικά! Τουλάχιστον, δεν το «πλήρωσε» στο 90'+3, όταν ο Κάλαϊτζιτς νίκησε τον Μπρινιόλι στην έξοδο, με μπάλα να... αναπαύεται στο πάνω δίχτυ. Τελικό 1-0 και η ΑΕΚ ξεκίνησε ιδανικά τη φετινή ευρωπαϊκή «περιπέτειά» της! Επόμενη πρόκληση στο Λονδίνο (14/10, 22:00) απέναντι στην ουκρανική Σαχτάρ Ντόνετσκ.



ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς / 4-4-2): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Βιτάλις, Κοϊτά (90'+1 Γκατσίνοβιτς), Μάγερ (90'+1 Αριάγκα), Γιόβιτς (82' Ζίνι), Βάργκα.

ΛΑΣΚ (Ντίντμαρ Κιουμπάουερ / 5-3-2): Γιούνγκβιρτ, Γιόργκενσεν (66' Φλέκερ), Αντράντε, Τόρνιτς, Εμπουγιάμπα, Μπέλο, Μπογκάρντε, Λιούμπισιτς (66' Σεπφ), Χόρβατ, Λανγκ (74' Κάλαϊτζιτς), Ουσόρ.