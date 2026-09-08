«Επιβίωσε» στο... θρίλερ η Σαμπαλένκα!

Τον αγωνιστικό χάρο με τα μάτια της είδε η Αρίνα Σαμπαλένκα απέναντι στην Λίντα Νόσκοβα, όμως το νούμερο 1 του ταμπλό κατάφερε να πάρει, τελικά, την πρόκριση στα ημιτελικά του US Open.

Η Λευκορωσίδα τενίστρια ζορίστηκε μέχρι εκεί που... δεν πάει κόντρα στο νούμερο 6 του ταμπλό, καθώς χρειάστηκε να ολοκληρώσει έναν μίνι άθλο προκειμένου να τσεκάρει το εισιτήριό της για 6η σερί χρονιά για τα ημιτελικά του Αμερικανικού Open.

Η Σαμπαλένκα πήρε μετά τενιστικών κόπων και βασάνων το πρώτο σετ με 7-6 (1), παίζοντας, ωστόσο, καταπληκτικά στο tie-break.

Η χαρά της, ωστόσο, μετριάστηκε άμεσα: η Νόσκοβα κάνοντας ένα break και κρατώντας όλα τα δικά της σερβίς πήρε το δεύτερο με 6-3 και ισοφάρισε σε 1-1.

Στο τρίτο και καθοριστικό, μάλιστα, η Νόσκοβα προηγήθηκε με 4-2 και έμοιαζε έτοιμη για να ολοκληρώσει το «μπαμ», όμως εν τέλει "I'm back" ηκούσθη στον αέρα: η Σαμπαλένκα με υπερπροσπάθεια έστειλε το σετ στο super tie-break κι εκεί επικράτησε με 10-7.

Aryna Sabalenka is into her SIXTH consecutive US Open semifinal 🔥 pic.twitter.com/MYHARv3Vup — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2026

Έτσι, μετά από πάρα πολύ σκληρή μάχη, το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης έφτασε τις 19 συνεχόμενες νίκες στο συγκεκριμένο τουρνουά (και 21 στα τελευταία 22 παιχνίδια της εκεί) και προκρίθηκε για 6η συνεχόμενη χρονιά στην τετράδα.

Απέναντί της στον δρόμο για τον τελικό θα βρει μια Αμερικανίδα. Το ζήτημα, βέβαια, είναι ποια: την Έμα Ναβάρο (Νο.27) ή την Τζέσικα Πεγκούλα (Νο.3);

Αυτό είναι ΤΟ ερώτημα, όπως θα έλεγε πιθανότατα ο γνωστός Βρετανός φίλος του αθλήματος, Ουίλιαμ Σαίξπηρ.

Ευτυχώς για εμάς, δε θα μας βασανίσει για πολύ: θ' απαντηθεί σε λίγες ώρες...