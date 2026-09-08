Πολονάρα: «Θαύμα που ζω, πλέον εκτιμώ κάθε στιγμή που πριν θεωρούσα δεδομένη»

Ο Ακίλε Πολονάρα σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στη νέα μάχη που έδωσε με τη λευχαιμία και βγήκε νικητής.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ήταν καταστροφικό. Αλλά είναι μια επιλογή που έχω αποδεχτεί. Σίγουρα υπάρχουν κάποια πράγματα που βίωνα διαφορετικά. Τώρα, ίσως ακόμη και μια απλή βόλτα με τα παιδιά μου, την εκτιμώ πολύ περισσότερο από πριν, όταν θεωρούσα τα πάντα δεδομένα».

Για το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής του: «Ότι έγινα πατέρας».



Για την πιο δύσκολη στιγμή της ασθένειάς του: «Ήταν η περίοδος μετά το κώμα. Παρόλο που τα πράγματα βελτιώνονταν, είχα ένα είδος ψυχικής αποστροφής για το φαγητό και το ποτό. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος».



Για τη σχέση του με τον Θεό: «Ειλικρινά, ήμουν πάντα πολύ θρησκευόμενο άτομο, αλλά αφότου μου συνέβησαν αυτά τα πράγματα, είμαι λιγότερο, παρόλο που καταλαβαίνω ότι είναι θαύμα που είμαι ακόμα εδώ».