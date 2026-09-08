Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Πρώτη... απειλή της ΑΕΚ με Γιόβιτς (vid) 08-09-2026 20:06 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ LASK Linz ΠΡΟΣΩΠΑ Λούκα Γιόβιτς 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES H πρώτη... απειλητική στιγμή της ΑΕΚ στην League phase του Champions League, από τον Λούκα Γιόβιτς. Δείτε τη φάση, εδώ: Φοβάται τις διαρροές από τα δεξιά ο Μητσοτάκης: Τα τρία πρόσωπα της ΝΔ που πολεμούν με κάθε τρόπο τον Σαμαρά instanews.gr Βρες την ομάδα απ' το γήπεδο: Εάν κάνεις το σχεδόν ακατόρθωτο 10/10 σε αυτό το κουίζ, είσαι εγκυκλοπαίδεια menshouse.gr Ο παίκτης για τον οποίο δεν μιλάει κανείς στην ΑΕΚ… menshouse.gr 28 ετών από το εξωτερικό: Η νέα, εντυπωσιακή σύντροφος του Γιάννη Σπαλιάρα dailymedia.gr Βγάζει μάτια: Ο Έλληνας για τον οποίο μιλάει όλη η Τουρκία menshouse.gr Άνοιξε τα χαρτιά του: Το άνοιγμα Τσίπρα, οι δεύτερες κάλπες και η νίκη επί της ΝΔ instanews.gr Ο ύμνος του «Μαζώ»: Η στιγμή στο στούντιο που «ταρακούνησε» τον Μαζωνάκη ενώ ηχογραφούσε το «Ώρες Μικρές» menshouse.gr Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η απόφαση της οικογένειας και η αναβολή της νεκροψίας dailymedia.gr Πρώτη... απειλή της ΑΕΚ με Γιόβιτς (vid) SHARE