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Πρώτη... απειλή της ΑΕΚ με Γιόβιτς (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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H πρώτη... απειλητική στιγμή της ΑΕΚ στην League phase του Champions League, από τον Λούκα Γιόβιτς.

Δείτε τη φάση, εδώ:

Πρώτη... απειλή της ΑΕΚ με Γιόβιτς (vid)