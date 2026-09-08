Ζαλγκίρις: Θλάση ο Σέιμπεν Λι και «τρέχει» για Ολυμπιακό

Πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε στη Ζαλγκίρις Κάουνας με τον Σέιμπεν Λι.

Ο Αμερικανός άσος υπέστη θλάση στον μηριαίο μυ και τίθεται εκτός δράσης για τις επόμενες εβδομάδες, όπως ανέφερε η λιθουανική ομάδα.

Ο Λι τραυματίστηκε στο πρόσφατο φιλικό με την Μπακού και η απουσία του υπολογίζεται στις 2-3 εβδομάδες, ενώ θα χάσει το προσεχές τουρνουά του Λονδίνου (10-11 Σεπτεμβρίου).

Στην πρεμιέρα της Euroleague (24/9) η Ζαλγκίρις παίζει εκτός έδρας με τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ στη 2η αγωνιστική υποδέχεται τον Ολυμπιακό (29/9) και η συμμετοχή του και στα δύο αυτά παιχνίδια κρίνεται προς το παρόν αμφίβολη.