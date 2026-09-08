ΠΑΟΚ Β: Με όλες τις μεταγραφές στην πρεμιέρα - «Εκτός» οι Κούπενος και Κωττάς

Με όλες τις μεταγραφές του θα υποδεχθεί ο ΠΑΟΚ Β αύριο (9/9 16:00) τον Ολυμπιακό Β στην Τούμπα - Εκτός αποστολής οι Κούπενος-Κωττάς

Η αναμονή έλαβε.. τέλος, καθώς η δεύτερη ομάδα του Δικεφάλου υποδέχεται αύριο το μεσημέρι (9/9 16:00) στην Τούμπα την αντίστοιχη του Ολυμπιακού, στη φετινή πρεμιέρα της Superbet League 2.

Μετά την ολοκλήρωση της σημερινής προπόνησης στις εγκαταστάσεις της Σουρωτής, ο Ντάνι Πονς γνωστοποίησε τους παίκτες που θα τεθούν στην αυριανή «μάχη», με όλα τα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας να βρίσκονται εντός αυτής.

Εκτός αποστολής για τον ΠΑΟΚ Β οι Γιώργος Κούπενος και Δημήτρης Κωττάς, αλλά και οι «νέοι» Βαγγέλης Γκιόκα, Γιάννης Τσιφούτης και Κων/νος Βυρσωκινός, που έδωσαν το «παρών» στο ντέρμπι της Κ19.

Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ Β:

«Νικολακούλης, Τσιντσόλης, Μπελερής, Αβράμπος, Απιατσιόνακ, Κοσίδης , Σιδεράς, Πασαχίδης, Τσιότας, Ντούνγκα, Λεωνιδόπουλος, Ελευθεριάδης, Τσοπούρογλου , Ίκομπονγκ, Παπαγεωργίου, Παπανικόπουλος, Κανίς, Καραγκέα, Μπέρδος , Γκαλεάνο, Σιφναίος, Στύλος».