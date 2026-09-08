Τσάλοβ για την αποκατάστασή του: «Υπάρχει πρόοδος, σύντομα επιστρέφω στην Ελλάδα για δουλειά» (pic)

Το... update του Φιόντορ Τσάλοβ για τον τραυματισμό του. Οι δύο πρώτοι μήνες, οι επόμενοι στόχοι και η επιστροφή στην Ελλάδα για να ενσωματωθεί με τον ΠΑΟΚ.

Ο Ρώσος φορ του Δικεφάλου παραμένει στην πατρίδα του και συγκεκριμένα στη Μόσχα, συνεχίζοντας τη «μάχη» της επιστροφής, μετά τον δύσκολο τραυματισμό που υπέστη τις πρώτες μέρες της προετοιμασίας στο Ζαλτμπόμελ.

Μάλιστα, σημείωσε πως υπάρχει πρόοδος, αφού «άφησε» τις πατερίτσες μετά από αρκετές μέρες, ενώ, όπως σημείωσε, σύντομα θα επιστρέψει στην Ελλάδα για το τελικό στάδιο της αποκατάστασης, πριν ενσωματωθεί σταδιακά στο γήπεδο με το υπόλοιπο γκρουπ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Ρώσος φορ:

«Αποκατάσταση, 2 μήνες: Ξεκινά ένα πιο εντατικό στάδιο αποκατάστασης και κάθε εβδομάδα νιώθω ότι υπάρχει πρόοδος. Επιτέλους, μετά από οκτώ εβδομάδες, μπορώ να αφήσω τις πατερίτσες. Φυσικά, υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μου.

Οι στόχοι για τις επόμενες εβδομάδες:

• να επαναφέρω τη μυϊκή μάζα στο χειρουργημένο πόδι,

• να συνεχίσω να δουλεύω πάνω στο πρήξιμο, κάνοντας ασκήσεις κινητικότητας και διατάσεις,

• να μάθω να περπατάω χωρίς να κουτσαίνω. Αυτό ίσως είναι το πιο δύσκολο αυτή τη στιγμή: να ξεπεράσω το ψυχολογικό εμπόδιο και να μη φοβάμαι να πατάω κανονικά, μοιράζοντας το βάρος μου εξίσου και στα δύο πόδια.

Αν όλα πάνε σύμφωνα με το πλάνο, σύντομα σκοπεύω να επιστρέψω στην Ελλάδα και να συνεχίσω πλέον τη δουλειά με την ομάδα. Και τότε, η επιστροφή στο γήπεδο δεν θα είναι πια μακριά.

Ελπίζω να επιστρέψω και στις τακτικές αναρτήσεις και όχι μόνο στο «Blog στο γόνατο».