Φρίκη στη Νέα Υόρκη: Νεκρά τέσσερα παιδιά - Τα σκότωσαν η μητέρα και η γιαγιά τους με kratom και αυτοκτόνησαν

Τα ευρήματα της τοξικολογικής εξέτασης ρίχνουν νέο «φως» στην υπόθεση - Η έκβαση της υπόθεσης συνδέεται με μια μακρά δικαστική διαμάχη αναφορικά με την επιμέλεια των παιδιών.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση που συγκλόνισε την πολιτεία της Νέας Υόρκης, όπου τέσσερα παιδιά βρέθηκαν νεκρά μαζί με τη μητέρα και τη γιαγιά τους σε διαμέρισμα στη Mechanicville, τον περασμένο Ιούνιο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τοξικολογικών εξετάσεων που επικαλούνται αμερικανικά μέσα, στα δείγματα και των τεσσάρων παιδιών εντοπίστηκαν διφαινυδραμίνη, η δραστική ουσία που περιέχεται μεταξύ άλλων σε φάρμακα όπως το αντιισταμινικό φάρμακο Benadryl, καθώς και kratom, ένα φυτικό ψυχοδραστικό προϊόν.

Το kratom είναι ένα φυτικό προϊόν που προέρχεται από τα φύλλα του δέντρου Mitragyna speciosa, το οποίο συνανάται κυρίως στη Νοτιοανατολική Ασία. Περιέχει ουσίες που μπορούν να επηρεάσουν το κεντρικό νευρικό σύστημα και, ανάλογα με την ποσότητα, έχουν τόσο διεγερτικές όσο και κατασταλτικές ή επιδράσεις παρόμοιες με εκείνες ορισμένων ισχυρών οπιούχων. Η χρήση του έχει συνδεθεί με ανεπιθύμητες ενέργειες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, με πρόκληση σοβαρής τοξικότητα.

Τα παιδιά ήταν ο 13χρονος Harper Harmon, ο 11χρονος Hudson Harmon και τα 10χρονα δίδυμα Gavin και Gracelynn Harmon. Οι αρχές έχουν αναφέρει ότι τα τρία από τα παιδιά πέθαναν από τη χορήγηση των ουσιών, ενώ ο Gavin φέρεται να δέχθηκε επιπλέον επίθεση με μαχαίρι όταν προσπάθησε να αντισταθεί.

Οι αρχές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η 44χρονη μητέρα των παιδιών, Sarah Myers, και η 64χρονη μητέρα της, Amy Steadman, είχαν οργανώσει τις δολοφονίες και στη συνέχεια έβαλαν τέλος στη ζωή τους. Τα πτώματα εντοπίστηκαν στις 23 Ιουνίου, αφού οι γείτονες ενημέρωσαν τις αρχές για ύποπτη μυρωδιά.

Η έρευνα έχει αποκαλύψει ότι η έκβαση της συγκεκριμένης υπόθεσης συνδέεται με μια μακρά δικαστική διαμάχη αναφορικά με την επιμέλεια των παιδιών. Ο πατέρας τους, Brady Harmon, ζούσε στη Γιούτα και, σύμφωνα με τις αρχές, επρόκειτο να περάσει χρόνο μαζί τους λίγο πριν αυτά δολοφονηθούν. Η μητέρα και η γιαγιά είχαν αφήσει σημειώματα στα οποία υποστήριζαν ότι οι πράξεις τους αποσκοπούσαν στην «προστασία» των παιδιών από τον πατέρα τους. Οι ισχυρισμοί περί κακοποίησης, ωστόσο, δεν επιβεβαιώθηκαν από τις αρχές και ο ίδιος ο Harmon τους έχει αρνηθεί.

Οι ερευνητές έχουν επίσης εντοπίσει μηνύματα μεταξύ των δύο γυναικών, τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, δείχνουν ότι συζητούσαν και συντόνιζαν τις ενέργειές τους πριν και κατά τη διάρκεια των δολοφονιών...Οι αρχές είχαν αναφέρει ακόμη αγορές φαρμάκων τις προηγούμενες ημέρες.

Τα συμπεράσματα της τοξικολογικής έκθεσης προσθέτουν σημαντικά στοιχεία στην έρευνα, η οποία συνεχίζεται, ενώ οι αρχές επιχειρούν να αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες και την αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στον θάνατο των έξι μελών της οικογένειας.

Πηγή: skai.gr