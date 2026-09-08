Ουέμπερ για το συμβόλαιο του Ουόκαπ: «Τι ποσό είναι αυτό;»

Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος είχε φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού τη σεζόν 2018-19, σχολίασε τη συμφωνία του άλλοτε συμπαίκτη του, όταν πληροφορήθηκε πως ο Ουόκαπ αναμένεται να εισπράξει συνολικά 9,6 εκατομμύρια δολάρια σε βάθος τριετίας από την ομάδα του Ντουμπάι.
Και η αντίδρασή του ήταν αφοπλιστική. «Τι; 9 εκατομμύρια; Δεν το λέω με ασέβεια, αλλά ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ, ΤΙ ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ;! Το μισώ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ», ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιο του Ουέμπερ στα social media, όπως αναφέρεται στο BasketNews.
Η συγκεκριμένη ατάκα είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος για να αποτυπωθεί το μέγεθος της συμφωνίας των δυο πλευρών. Ο Ουόκαπ, στα 33 του, αφήνει τον Ολυμπιακό για ένα συμβόλαιο που αγγίζει τα 10 εκατομμύρια δολάρια, σε μια συμφωνία που επιβεβαιώνει τη νέα οικονομική δυναμική που φέρνει η ομάδα από τα Εμιράτα.