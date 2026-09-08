Ουέμπερ για το συμβόλαιο του Ουόκαπ: «Τι ποσό είναι αυτό;»

Η συμφωνία του Τόμας Ουόκαπ με την Ντουμπάι εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις στον ευρωπαϊκό μπασκετικό κόσμο, αυτή τη φορά με τον, πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Μπριάντε Ουέμπερ να μην κρύβει την έκπληξή του για τα χρήματα που προβλέπει το deal.

Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος είχε φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού τη σεζόν 2018-19, σχολίασε τη συμφωνία του άλλοτε συμπαίκτη του, όταν πληροφορήθηκε πως ο Ουόκαπ αναμένεται να εισπράξει συνολικά 9,6 εκατομμύρια δολάρια σε βάθος τριετίας από την ομάδα του Ντουμπάι.

Και η αντίδρασή του ήταν αφοπλιστική. «Τι; 9 εκατομμύρια; Δεν το λέω με ασέβεια, αλλά ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ, ΤΙ ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ;! Το μισώ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ», ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιο του Ουέμπερ στα social media, όπως αναφέρεται στο BasketNews.

Η συγκεκριμένη ατάκα είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος για να αποτυπωθεί το μέγεθος της συμφωνίας των δυο πλευρών. Ο Ουόκαπ, στα 33 του, αφήνει τον Ολυμπιακό για ένα συμβόλαιο που αγγίζει τα 10 εκατομμύρια δολάρια, σε μια συμφωνία που επιβεβαιώνει τη νέα οικονομική δυναμική που φέρνει η ομάδα από τα Εμιράτα.