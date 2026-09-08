Παναθηναϊκός: Τότε εκδικάζεται η έφεση για Ντέσερς

Το απόγευμα της Τετάρτης θα εκδικαστεί η έφεση του Παναθηναϊκού για να μειωθεί η ποινή του Σίριλ Ντέσερς.

Ο Σίριλ Ντέσερς τιμωρήθηκε με ποινή τριών αγωνιστικών για την αποβολή του στο ματς με τον ΠΑΟΚ, με τους «πράσινους» να ασκούν έφεση για να πέσει αυτή σε μια αγωνιστική (δεν προβλέπεται ποινή 2 αγωνιστικών).

Όπως έγινε γνωστό, η εκδίκαση της έφεσης θα λάβει χώρα το απόγευμα (16:30) της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Τετάρτη 09/09/2026 – ώρα 16:30

Έφεση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή DESSERS CYRIEL κατά της υπ’ αριθμ. 190/2026 απόφασης του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της SL1».