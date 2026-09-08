Άρης: Επιμένουν οι Πορτογάλοι για Μπρούμα

Ο πορτογαλικός τύπος συνεχίζει να επαναφέρει το ζήτημα του Μπρούμα για την ομάδα της Θεσσαλονίκης

Στον Άρη τρέχουν για τα μεταγραφικά, ώστε να προλάβουν να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες με στόπερ και αριστερό εξτρέμ.

Για το αριστερό άκρο της επίθεσης είχατε ενημερωθεί μέσω του SDNA.gr πως οι φήμες για Μπρούμα μόνο... φήμες δεν ήταν εν τέλει, με τον Πορτογάλο να βρίσκεται ψηλά στη λίστα του Άρη και την περίπτωση του να απασχολεί τον Ρουμπέν Ρέγιες και τους συνεργάτες του.

Σήμερα, Τρίτη, ο πορτογαλικός τύπος συνεχίζει να επαναφέρει το ζήτημα του Μπρούμα για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, αναφέροντας:

«Ο Αρης είναι μία από τις ομάδες που έχουν εξετάσει την περίπτωση του διεθνούς Πορτογάλου, με τον 31χρονο να αποτελεί μία επιλογή που δεδομένα διαθέτει τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά για να ενισχύσει σημαντικά τα άκρα της επίθεσης των κιτρινόμαυρων, εφόσον φυσικά προχωρήσουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για μία συμφωνία.

Το γεγονός ότι η μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα παραμένει ανοιχτή μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου διατηρεί την υπόθεση στο προσκήνιο και δίνει περισσότερο χρόνο στις εμπλεκόμενες πλευρές να εξετάσουν τα δεδομένα και να καταλήξουν σε μία συμφέρουσα λύση».