ΠΑΟΚ: Απέφυγε τα χειρότερα ο Γιαννούλης - Τι έδειξε η μαγνητική!

Κάκωση δευτέρου βαθμού στην ποδοκνημική έδειξε η μαγνητική του Δημήτρη Γιαννούλη: Ο χρόνος απουσίας του υπολογίζεται στις 3-4 εβδομάδες!

Γνωστό έγινε το διάστημα απουσίας του Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος αποχώρησε με τραυματισμό στα τελευταία λεπτά του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Όπως προκύπτει, λοιπόν, μετά τη μαγνητική, ο 30χρονος αριστερός μπακ υπέστη κάκωση δευτέρου βαθμού στην ποδοκνημική. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ιατρών του Δικεφάλου, το διάστημα απουσίας του υπολογίζεται στις 3-4 εβδομάδες.

Ως εκ τούτου, ο Δημήτρης Γιαννούλης θα βρεθεί εκτός των τριών παιχνιδιών του ΠΑΟΚ μέχρι τη διακοπή, ενώ αναμένεται να επιστρέψει μετά το break των Εθνικών ομάδων.