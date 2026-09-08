Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ και Πούτιν για την Ουκρανία

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν μετά τις επισκέψεις των Αμερικανών απεσταλμένων σε Μόσχα και Κίεβο.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Tass, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανέλυσε τις εξελίξεις στην Ουκρανία και αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες ενέργειες που θα μπορούσε να αναλάβει η αμερικανική πλευρά, προκειμένου να επιταχυνθεί ο τερματισμός των εχθροπραξιών.

Την αποκάλυψη έκανε ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου, Γιούρι Ουσάκοφ, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με τον Ουσάκοφ, ο Πούτιν παρουσίασε στον Τραμπ μια «αντικειμενική ανάλυση» της κατάστασης στη ζώνη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, καθώς και τις προοπτικές επίτευξης των στόχων που έχει θέσει η Μόσχα.

«Παρεμπιπτόντως, επισημάνθηκε τι θα μπορούσαν πραγματικά να κάνουν οι Αμερικανοί για την ταχύτερη ολοκλήρωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρώσος αξιωματούχος.

Ο Ουσάκοφ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις προτάσεις ή τις ενέργειες που, σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, θα μπορούσαν να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: Ethnos.gr