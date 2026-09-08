Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Nέο «άχ» στη Νέα Φιλαδέλφεια, ευκαιρίες και γκολ που δεν μέτρησε για την ΑΕΚ! (vids) 08-09-2026 21:17 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ LASK Linz 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Δείχνει να «ψήνει» το 2-0 η ΑΕΚ, το πλησίασε στις νέες ευκαιρίες των Πήλιου και Γιόβιτς, o τελευταίος σκόραρε λίγο μετά, με το γκολ όμως να ακυρώνεται. Δείτε τις φάσεις εδώ: Άνοιξε τα χαρτιά του: Το άνοιγμα Τσίπρα, οι δεύτερες κάλπες και η νίκη επί της ΝΔ instanews.gr Ο παίκτης για τον οποίο δεν μιλάει κανείς στην ΑΕΚ… menshouse.gr Φοβάται τις διαρροές από τα δεξιά ο Μητσοτάκης: Τα τρία πρόσωπα της ΝΔ που πολεμούν με κάθε τρόπο τον Σαμαρά instanews.gr Βγάζει μάτια: Ο Έλληνας για τον οποίο μιλάει όλη η Τουρκία menshouse.gr 28 ετών από το εξωτερικό: Η νέα, εντυπωσιακή σύντροφος του Γιάννη Σπαλιάρα dailymedia.gr Βρες την ομάδα απ' το γήπεδο: Εάν κάνεις το σχεδόν ακατόρθωτο 10/10 σε αυτό το κουίζ, είσαι εγκυκλοπαίδεια menshouse.gr Ο ύμνος του «Μαζώ»: Η στιγμή στο στούντιο που «ταρακούνησε» τον Μαζωνάκη ενώ ηχογραφούσε το «Ώρες Μικρές» menshouse.gr «Γιώργη μου…»: Η πρώην σύντροφος του Μαζωνάκη, Μαρία Δελόγκα, τον αποχαιρετά με μια κοινή τους φωτογραφία (Pic) dailymedia.gr Nέο «άχ» στη Νέα Φιλαδέλφεια, ευκαιρίες και γκολ που δεν μέτρησε για την ΑΕΚ! (vids) SHARE