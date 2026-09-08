Nέο «άχ» στη Νέα Φιλαδέλφεια, ευκαιρίες και γκολ που δεν μέτρησε για την ΑΕΚ! (vids)

Δείχνει να «ψήνει» το 2-0 η ΑΕΚ, το πλησίασε στις νέες ευκαιρίες των Πήλιου και Γιόβιτς, o τελευταίος σκόραρε λίγο μετά, με το γκολ όμως να ακυρώνεται.

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