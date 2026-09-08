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Διπλασιάζει τα τέρματά του ο Ολυμπιακός, σέντρα Πέντερσεν, δράστης ξανά Γκονζάλες (vid)

Ποδόσφαιρο
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Σε μεγάλο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης απέναντι στον Βόλο εξελίσσεται ο Γκονζάλες, δεν άφησε ανεκμετάλλευτη την ωραία σέντρα του Πέντερσεν και διπλασίασε τα τέρματα του Ολυμπιακού.

Δείτε εδώ το γκολ:

Διπλασιάζει τα τέρματά του ο Ολυμπιακός, σέντρα Πέντερσεν, δράστης ξανά Γκονζάλες (vid)