Διπλασιάζει τα τέρματά του ο Ολυμπιακός, σέντρα Πέντερσεν, δράστης ξανά Γκονζάλες (vid)

Σε μεγάλο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης απέναντι στον Βόλο εξελίσσεται ο Γκονζάλες, δεν άφησε ανεκμετάλλευτη την ωραία σέντρα του Πέντερσεν και διπλασίασε τα τέρματα του Ολυμπιακού.

Δείτε εδώ το γκολ: