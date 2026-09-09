Αν ο Λανουά συνέχιζε την προβολή του εβδομαδιαίου βίντεο με την “τεχνική ανάλυση” των επίμαχων φάσεων της αγωνιστικής, θα έλεγε - κι αυτό δεν αποτελεί εκτίμηση - για τη φάση της ανατροπής του Ντιαγέ από τον Φαν Ντρόνγκελεν στο 34ο λεπτό του αγώνα Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ, ότι “η επιτροπή περιμένει τον καταλογισμό πέναλτι, σε αντίθεση περίπτωση περιμένει την παρέμβαση του VAR”.

Το θέμα, όμως, δεν είναι μόνο ότι η ΚΕΔ ταυτίζεται εύλογα με αυτό που είδε όλη η Ελλάδα.

Το θέμα είναι ότι οι Γερμανοί VAR που έρχονται για τους γνωστούς λόγους στη Σούπερ Λίγκα, δεν είναι πάντα, -διαιτητικά μιλώντας- αξιόπιστοι.

Πέρυσι σε δύο αγώνες τα αποτελέσματα θα μπορούσαμε να πούμε ότι επηρεάστηκαν από την αδράνεια του VAR.

Στο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (1-1, 4η αγωνιστική), ο Λανουά είπε ότι κακώς ο διαιτητής Αϊτέκιν δεν έδωσε πέναλτι υπέρ του ΟΣΦΠ σε διπλό μαρκάρισμα του Τετέ στον Καμπελά και ότι ότι έπρεπε να παρέμβει ο VAR και ότι κακώς δεν τον βοήθησε ο AVAR Κουμπαράκης.

Στο Άρης-Παναθηναϊκός (1-1, 7η αγωνιστική), ο επικεφαλής της ΚΕΔ είχε ξεκαθαρίσει στο εβδομαδιαίο βίντεο ότι έπρεπε να καταλογιστεί πέναλτι για το κράτημα του Ρόουζ στον Γερεμέγεφ και ότι έπρεπε να παρέμβει ο VAR, ενώ στη διαδικτυακή συνάντηση που είχε με τους διαιτητές είχε αφήσει να εννοηθεί ότι υπήρξε επιθετικό φάουλ στη φάση της επίτευξης του γκολ του Άρη.

Και στους δύο αγώνες VAR ήταν ο Γερμανός, Γκούντερ Περλ, ο οποίος μετά από το παιχνίδι στο “Κλ. Βικελίδης” δεν ξαναήρθε στην Ελλάδα.

Φέτος το κακό τρίτωσε: Στην πρώτη παρουσία διαιτητικής ομάδας από τη Γερμανία, αρνητικός πρωταγωνιστής ήταν και πάλι ο VAR, που δεν παρενέβη λόγω... βιασύνης στη φάση του 34ου λεπτού του αγώνα Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (3-1), στην οποία έγινε πέναλτι (του Φαν Ντρονγκελέν στον Ντιαγέ) το οποίο δεν καταλόγισε διαιτητής.

VAR ήταν ο Πασκάλ Μίλερ, που έχει πάψει να ορίζεται ως διαιτητής. Όπως συμβαίνει εδώ με τον Κουμπαράκη, τον Πουλικίδη και πλέον τον Παπαδόπουλο.

Ο Μίλερ ήρθε και πέρυσι στο Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-1 (9/11/2025), ενώ λίγες ημέρες μετά (27/11/2025) ήταν VAR στο ΠΑΟΚ - Μπραν 1-1.

Επίσης VAR ήταν και στον αγώνα Ντινάμο Ζάγκρεμπ -ΠΑΟΚ 2-0 τον Μάρτιο του 2024.

Τα τελευταία χρόνια όταν ορίζεται σε αγώνα ελληνικής ομάδας, ορίζεται σε αγώνα του ΠΑΟΚ.